Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit vârful Annapurna din Himalaya. A urcat la peste 8.000 de metri

Ultima etapă a ascensiunii a durat 17 ore și s-a desfasurat în condiții extrem de grele. Totuși, tenacitatea, dar și antrenamentele dure din ultimii 10 ani, au dus-o la victorie. Maria se pregătește acum pentru Everest.

Expediția din Himalaya a durat șase săptămâni timp în care românca a trecut prin toate cele trei tabere de ascensiune. Mai întâi a avut nevoie de aclimatizare iar apoi, a asteptat o fereastra de vreme bună, pentru a porni urcusului pe Annapurna, vârful de 8.091 de metri.

Odată pornită spre vârf, ca să nu piardă oportunitatea acelui moment de vreme bună, românca a fost nevoită să facă ascensiunea dintr-o singura bucată, fară pauză.

Maria Dănilă, alpinistă: „La început a fost chiar frumos, am văzut un răsărit superb, dar apoi s-a pus ceață și a început să ningă ușor și să mai bată vântul în rafale și la un moment dat am crezut că nu o să mai ajung. După aproximativ 17 ore am ajuns pe vârf”.

Intenționează să ajungă pe Everest

După un efort epuizant, Maria a reușit să marcheze o premieră pentru alpinismul românesc.

Teofil Vlad, alpinist: „A fost prima româncă pe acest vârf, Annapurna, care are o istorie bogată, este primul vârf de 8.000 de m urcat de către oameni, în 1950, o ascensiune grea și un traseu foarte periculos, unde există pericolul obiectiv al avalanșelor și trebuie să te miști foarte repede”.

Maria Dănilă, de meseire specialist IT, și-a finanțat singură expediția care a costat în jur de 20.000 de dolari.

Anul viitor intenționează să ajungă pe Everest, cel mai înalt vârf al planetei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-04-2023 16:14