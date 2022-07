Marcel Ciolacu: Ministrul Finanțelor solicită azi Guvernului plata despăgubirilor din dosarul Colectiv

„Ministrul Finanțelor va solicita, în ședința de guvern de astăzi, luarea unei decizii astfel încât familiile victimelor din dosarul “Colectiv” să primească urgent despăgubirile stabilite de instanță. Oamenii aceștia atât de crunt loviți de soartă nu trebuie umiliți!” a scris Marcel Ciolacu pe contul său de Facebook

Președintele PSD a avansat și două posibile soluții:

„Există două variante de rezolvare a problemei astfel încât instituțiile statului desemnate de justiție cu plata despăgubirilor civile să primească fondurile necesare pentru efectuarea plăților. Sunt convins că premierul va înțelege necesitatea unei decizii rapide astfel încât familiile victimelor de la “Colectiv” să vadă din partea statului, după atâția ani de chin, corectitudine și umanitate!” a conchis Ciolacu.

Magistrații Curții de Apel București au decis despăgubiri în valoare de aproximativ 64 de milioane de euro pentru supraviețuitorii incendiului de la Colectiv și familiile victimelor decedate. Acestea ar trebui plătite de inculpații găsiți vinovați, în solidar cu instituțiile statului parte în proces.

Pe 26 mai, primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că se va adresa Guvernului pentru a primi, din Fondul de rezervă, banii pentru plata despăgubirilor persoanelor vătămate în urma incendiului de la clubul Colectiv.

„Este o obligaţie cel puţin morală pe care Primăria Sectorului 4 o are, pentru că ea a fost consfinţită de judecători, şi anume aceea de a plăti despăgubirile integral şi cât mai repede. În mod evident, această sumă reprezintă mai mult de jumătate din bugetul Sectorului 4, această sumă în valoare reală nu are cum să existe pentru că şi dacă mâine se vor face popriri pe conturi, cheltuielile de funcţionare vor fi, iar ponderea pe care investiţiile din buget local o au în ansamblul global este una foarte mică, ceea ce ar însemna un timp extrem de lung în care Sectorul 4, cel puţin, nu vorbesc în numele celor de la ISU, ar reuşi să plătească această datorie, lucru care nu este normal şi nu este drept. Ca atare, este exact aşa cum prevede legea, o situaţie de urgenţă, şi am întreprins deja demersurile necesare accesării Fondului de rezervă al Guvernului”, a declarat Daniel Băluţă.

„Săptămâna trecută am scris Ministerului Finanţelor şi am avut discuţii cu oficiali ai Guvernului legate de modalităţile tehnice prin care se pot face aceste lucruri, avem această linie birocratică de urmat, şi anume elaborarea acestei hotărâri de consiliu local, care va fi înmânată domnului prefect, reprezentantul Guvernului în Bucureşti, şi am convingerea că în cel mai scurt timp, şi vorbim aici de câteva săptămâni, Guvernul României va identifica modalitatea prin care va aduce aceşti bani, integral, bugetului Sectorului 4. Deci, soluţia tehnică se numeşte Fondul de rezervă al Guvernului. Suma este de aproximativ 64,2 milioane de euro. Aceasta este suma finală, suma calculată de colegii mei de la departamentele de specialitate. Sunt convins că această datorie pe care o avem o vom achita în cel mai scurt timp”, a precizat edilul de sector.

13-07-2022