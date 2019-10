20.000 de participanți la „Maratonul Internațional București". Pentru ce au alergat

Capitala a găzduit duminică una dintre cele mai importante competiții sportive din țara noastră.

„Maratonul Internațional București", ajuns la cea de-a 12-a ediție, a adus la start peste douăzeci de mii de participanți, care au alergat pentru un stil de viață sănătos și pentru cauze nobile.

În funcție de cauza pe care o susțin, dar și de rezistența fizică, participanii au alergat 42, 21 sau 10 kilometri.

Mai mulți asistenți medicali, de pildă, de la spitalul Militar din Capitală, vor să își ajute pacienții.

Ivana, asistent șef: „Îi ajutăm și în secție cu tratamente și strângem și fonduri pentru a le oferi o viață mai bună."

Bogdan, tehnician: „Mergem pe conceptul că atunci când dăruiești o să și primești."

Actorii din serialul Vlad susțin cauzele fundației „Hope and Homes for Children".

Anghel Damian: „Adriana e o mama cu foarte mulți copii, care are nevoie de un cămin și ne-am luat această cauză."

Adrian Nartea: „Pe lângă scopul personal și practic, alt scop care te motivează mai mult. În momentul în care simți că nu mai ai vlagă te gândești „băi, alerg pentru Adriana” și atunci alergi încă 2 km fără probleme."

George Piștereanu: „Cei de la „Hope and Homes for Children” nu invită oamenii doar să doneze, ci îi provoacă să își schimbe ei stilul de viață și asta cred că e cel mai important."

Stefan Iancu: „Mai greu decât mă așteptam, dar am reușit să mă țin după Nartea și am avut în gând cauza după care alerg."

Alții au făcut mișcare pentru un stil de viață sănătos.

Fată: „O oră și 2 minute tu, 57 minute eu, deci zic că pentru prima cursă e bine. Alergăm de plăcere și pentru a ne menține tinere și frumoase. Am pus și o sumă pentru HOSPICE."

Băiat: „În jurul kilometrului 2 am simțit că este foarte greu, dar mi-am dat seama că la final satisfacția este foarte mare și nu am renunțat. Am reușit să termin cei 10 km în 43 de minute."

La finalul cursei cei mai buni alergători au fost premiați.

