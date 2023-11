Manifestație pro-palestiniană, dispersată cu gaze lacrimogene în apropierea bazei NATO Incirlik

Manifestaţia a fost organizată de ONG-ul turc Humanitaire Relief Foundation (IHH), care, în 2010, a închiriat o flotilă cu ajutoare umanitare pentru Fâşia Gaza, aflată sub blocadă israeliană. Flotila a fost oprită de un raid israelian care a făcut zece morţi.

Duminică, imagini postate pe reţele sociale arată mai multe sute de persoane fluturând drapele palestiniene, fugind pe un câmp urmărite de poliţie, care face uz şi de un tun cu apă, transmite AFP, agenție preluată de Agerpres.

Baza aeriană de la Incirlik aparţine Turciei, stat membru al NATO, dar este utilizată de US Air Force şi, ocazional, de Royal Air Force a Marii Britanii, cărora le oferă acces strategic spre vaste regiuni din Orientul Mijlociu.

Manifestaţia la apelul IHH trebuia să coincidă cu o vizită a secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, aşteptat duminică seara la Ankara, unde se va întâlni luni cu omologul său Hakan Fidan.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat de mai multe ori Statele Unite pentru sprijinul acordat operaţiunii militare israeliene în Gaza.

Duminică, Erdogan a indicat că luni îşi va continua deplasarea în provincie şi va lipsi, aşadar, din Ankara în timpul vizitei lui Blinken.

Erdogan a condamnat duminică un 'masacru imoral, fără scrupule şi demn de dispreţ' în Gaza, şi a adăugat că Ankara 'lucrează în culise' pentru a încerca să pună capăt băii de sânge şi a asigura trecerea ajutoarelor umanitare. 'Fiţi siguri că facem mult mai mult decât ceea ce se vede', a spus preşedintele turc.

Ankara şi-a rechemat sâmbătă ambasadorul din Israel pentru consultări şi a anunţat că a rupt contactul cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

In #Türkiye, a crowd of pro-#Palestinian demonstrators gathered outside the #US base #Incirlik: they tried to break into its territory.

Police began to disperse the protesters.

What is the point to attack the US base ? ????????????????#HamasTerrorrists pic.twitter.com/RnWVa1vs1r