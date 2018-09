Manfred Weber se declară ”extrem de îngrijorat” după întâlnirea cu Dăncilă. ”Nu vom negocia statul de drept”

"Sunt extrem de îngrijorat de situaţia din România", a scris, pe contul său de Twitter, Manfred Weber, care şi-a anunţat recent candidatura pentru a fi desemnat de PPE la şefia Comisiei Europene după alegerile europene de anul viitor.

"L-am întrebat pe premierul Viorica Dăncilă astăzi (marţi - n.r.) despre corupţie şi independenţa sistemului judiciar. Nu vom negocia în privinţa statului de drept", a subliniat liderul PPE.

El şi-a însoţit postarea cu o scurtă înregistrare video în care afirmă că România "face paşi înapoi în lupta împotriva corupţiei, iar independenţa sistemului judiciar este sub presiune".

I am extremely worried about the situation in #Romania. I asked Prime Minister @VioricaDancila today about corruption and the independence of the judiciary. We will not bargain over the rule of law. #BetterEurope pic.twitter.com/oF9wNuWqT6