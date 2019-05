Mama fetiței de 3 ani care a murit de E.coli: ”Nu i-a dat tratamentul corect”

Tragedie într-o familie din judeţul Iaşi. O fetiţă de numai 3 ani, internată cu suspiciune de rotavirus, a murit după aproape o săptămână de spitalizare.

Analizele au confirmat, în cele din urmă, că avea o infecţie cu E.coli. Familia este hotărâtă acum să ceară explicaţii medicilor, care nu au diagnosticat-o corect şi astfel au pierdut timp preţios.

Natalia a ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi sâmbătă, pe 27 aprilie, cu diaree. Înainte, a mai trecut prin alte două spitale - în Hârlău, apoi într-un spital privat din Iaşi.

Carmen Galben, mama: "M-au internat cu suspiciune de rotavirus, imediat ne-au băgat în perfuzie şi în prima doză de antibiotic. A continuat până marţi acelaşi tratament pentru rotavirus. Duminică am întrebat de analize şi au zis că durează 3 zile, luni mi s-a spus în trecat că e rotavirus, ca să nu mai insist".

De marţi, 30 aprilie, starea fetiţei a început să se degradeze astfel că a doua zi, ea a fost transferată la Spitalul de copii Sf. Maria.

Aici, analizele au arătat o infecţie cu bacteria E.coli. În plus, mica pacienta a dezvoltat un sindrom hemolitic uremic care i-a afectat grav toate organele.

Familia îndurerată vrea acum să afle dacă tratamentul din primul spital, pe bază de antibiotic, a fost adecvat fetiţei.

Carmen Galben, mama: "Dorinţa mea este să se facă dreptate. Sunt sigură că nu i s-a administrat tratamentul corect. Nimeni nu poate să mi-o aducă înapoi, dar măcar cine a greşit să plătească să nu mai treacă şi alţi părinţi prin ce trec eu."

Tatiana Buzdugan, bunica: "Ea a fost un înger de copil, a fost o fetiţă extraordinară. nu vrem nimic, decât să nu li se întâmple şi altor părinţi ceea ce mi s-a întâmplat nouă."

După confirmarea diagnosticului, medici de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi Direcţia de Sănătate Publică au luat probe de la familia micuţei.

Gabriel Ciobanu, director DSV Iaşi: "Am trimis o echipă la magazinele de unde s-a aprovizioant familia înainte de îmbolnăvire. Am prelevat probe din produse incriminate, în speţă căpşuni şi iaurt, şi am trimis la Bucureşti pentru a ne da rezultatele analizelor."

Zilele următoare, părinţii vor depune o reclamaţie la Direcţia de Sănătate Publică.

