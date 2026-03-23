Copilul - lăsat nesupravegheat de mama lui - s-ar fi cățărat pe balustrada balconului, de unde a căzut.

Potrivit unor surse din anchetă, doar mama copilului se afla în locuință în momentul tragediei, însă într-o altă încăpere. Anchetatorii presupun că băiețelul ar fi vrut să vadă unde au ajuns jucăriile pe care le aruncase peste balcon. Ar fi urcat pe balustradă și a căzut de la etajul 9.

Mama a sesizat după câteva secunde că băiețelul nu este în casă. A mers la balcon și a descoperit grozăvia. Disperată, a coborât în curtea blocului, înalt de 10 etaje, unde și-a găsit copilul. Tot ea a fost cea care a sunat la 112 și a cerut ajutor.

La fața locului au ajuns rapid echipaje de intervenție, iar medicii au încercat să îl resusciteze pe cel mic, minute în șir, dar fără rezultat. Trupul băiețelului a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru necropsie.

În stare de șoc, mama copilului a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia din București. Potrivit unor surse din anchetă, femeia s-ar confrunta de ceva vreme cu probleme de natură psihică, după moartea mamei sale - bunica băiețelului. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.