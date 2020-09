Majoritatea universităților vor avea cursuri online. Explicațiile ministrului educației

Cele mai multe universități își vor desfășura cursurile online, a spus Monica Anisie. Măsurile de prevenire a infectărilor cu coronavirus au fost luate în orice situație, a precizat ministrul educației.

După ce a discutat cu rectorii, Monica Anisie a spus că cele mai multe universităţi au decis ca de la 1 octombrie cursurile să aibă loc în sistem online, a declarat ministrul educației într-o emisiune TV, potrivit news.ro.

Monica Anisie a fost întrebată despre măsurile ce se vor lua la începerea anului universitar.

„Acolo este vorba despre autonomie universitară, însă prin ordinul comun am dat nişte reguli şi acolo, reguli de respectare a unor măsuri pentru a preveni îmbolnăvirea. Am dat aceste măsuri, vor mai veni şi alte clarificări până la momentul 1 octombrie, când vom deschide anul universitar, însă, din ceea ce am discutat cu rectorii, majoritatea au decis să continue învăţarea în sistem online pentru studenţi”, a răspuns ministrul Educaţiei.