Mai multe case au luat foc în Buzău. „Ardea de jur împrejur, butelia mea a explodat”

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri în stațiunea Sărata Monteoru din Buzău. Trei gospodării au căzut pradă flăcărilor violente, care, din cauza vântului, s-au extins cu repeziciune.

Mai multe butelii au explodat, iar misiunea pompierilor a fost una dificilă. Flăcările ar fi cuprins iniţial casa de vacanţă din staţiunea Sărata Monteoru a unei familii din Ploieşti. Focul a distrus totul în cale şi s-a extins cu repeziciune la gospodăria alăturată. Acolo a afectat garajul, o maşină şi mai multe magazii. Proprietarii erau în curte când s-a dezlănţuit incendiul.

Proprietarul casei: "Focul a pornit din spate, m-au alertat nepoţeii, am venit repede, oricum eu am apă aici, dar nu am reuşit să fac faţă. Butelia mea a explodat şi buteliile pe care le avea vecinul."

Martor: "Maşina luase foc în proporţie de 70, 80%, cu ajutorul vântului s-a extins şi la vecini."

Localnicii îşi amintesc cum, la un moment dat, câteva butelii au explodat, iar zgomotul puternic i-a îngrozit. În urma deflagraţiei, o parte dintr-o butelie a ajuns în curtea unei alte gospodarii, unde un grajd a fost înghiţit de flăcări.

Martor: "Pe sus aşa, s-a dus butelia cu flăcări aşa...nu butelia, capacul cu flăcări."

Martor: "Am auzit de acasă două explozii şi când am venit de acasă erau nişte flăcări aici foarte mari, foarte înalte şi ardea de jur împrejur toată casa asta şi cealaltă din spate şi mult fum."

Oamenii au încercat să stingă focul, dar nu s-au putut apropia de flăcările ameninţătoare. Nici pentru pompieri misiunea nu a fost una uşoară.

Eduard Dumitru, ISU Buzău: "Intervenţia a fost dificilă,s-a manifestat la 3 proprietăţi pe o suprafaţă totală de 250 mp, au explodat doua butelii, dificilă şi din cauza vântului care ne-a pus probleme în sensul că la explozia buteliilor au fost purtate de vânt scântei."

Militarii au intervenit mai bine de două ore pentru a potoli focul. Cauza incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!