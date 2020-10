Ludovic Orban susține că șeful GCS nu are obligaţia legală de a avea diplomă de licenţă

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că şeful Grupului de Comunicare Strategică, Andi Manciu, "nu are obligaţia legală" de a avea diplomă de licenţă, iar faptul că nu şi-a dat licenţa nu înseamnă că nu poate să fie consilier pe comunicare.

"A recunoscut lucrul ăsta încă de la angajare (că nu are diploma de licenţă - n.r.). Nu are obligaţia legală de a avea licenţă. Nimeni nu a zis că Andi Manciu are licenţa luată. Bineînţeles că am ştiut că nu are licenţa luată. Lucrez cu Andi Manciu de foarte mult timp (...). Este un om care este un specialist bun în comunicare, este un om pe care te poţi baza, care munceşte de dimineaţă până noaptea, care este supercorect şi faptul că e acum scoasă din mânecă povestea asta, în prag de campanie electorală nu mi se pare... Deci nu e nicio minciună, nu e nicio ilegalitate faptul că există un consilier care se ocupă de comunicare care nu are licenţa terminată", a spus Orban la Digi 24.

Acesta a adăugat că nu ştie de ce nu şi-a dat Manciu licenţa, "asta este problema lui", dar "faptul că nu şi-a dat licenţa nu înseamnă că nu poate să exercite atribuţiile pe care le are ca şi consilier pe comunicare".