Loto 6/49, 1 august 2019. Joi au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loto 6/49, 1 august 2019. Numerele extrase joi

LOTO 6 din 49. 6, 3, 48, 25, 2, 47

Loto 5 din 40. 21, 35, 34, 19, 18, 5

Joker 35, 44, 19, 25, 43 + 3

Noroc 7 1 0 3 0 3 9

Super Noroc 9 2 0 5 3 5

Noroc Plus 3 4 3 8 9 9

Joi, 1 august 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 19.152 de castiguri, in valoare totala de 1.135.788,65 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,79 milioane lei (aproximativ 380.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,76 milioane lei (aproximativ 585.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,15 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 695.000 lei (aproximativ 147.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 18.500 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 554.000 lei (peste 117.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 17.000 lei.

