Localnic din Corbeanca: „Când nu o să-mi dea voie să ies din curte, poate o să mă vaccinez”

În fiecare zi bilanţul rece al victimelor Covid ne dă fiori: avem raportate peste 11.500 de infectări din 41.223 de teste, ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de 28 la sută.

În spitale, la terapie intensivă, în camerele de gardă, dar şi pe holuri, se dă o luptă nedreaptă pentru oxigen. 1.750 de bolnavi sunt în AŢI, iar alţii aşteaptă să li se elibereze un pat. În unele spitale medicii comasează secţii cu pacienţi non-Covid, ca să facă loc celor cu forme severe ale bolii.

În acest moment, la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală, sunt internați 129 de pacienți cu Covid și din păcate mulți dintre ei au forme severe ale bolii. Ca să facă loc acestor cazuri grave, în contextul în care cererile de internare sunt tot mai multe, conducerea spitalului a decis relocarea uneia dintre secții.

„Se află în apropiere de secția de terapie intensivă și atunci a fost relocată secția de neurochirurgie și segmentul respectiv de clădire a fost dotat și organizat cu 15 paturi de ATI, paturi cu ventilator. Este mai mult decât maximul posibil pe care îl poate asigura spitalul, dar încercăm să facem față”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Bagdasar Arseni.

Iar la Spitalul Județean din Buzău, din cauza valului mare de persoane care se prezintă la camera de gardă cu simptome de Covid, triajul s-a mutat pe holuri. De locuri libere la terapie intensivă nu poate fi vorba. Deși pacienți care au nevoie de oxigen sunt tot mai mulți. În lipsa locurilor, unii bolnavi își cumpără concentratoare de oxigen și se tratează singuri acasă. Greșit, atrag atenția medicii.

„Când cineva are nevoie de oxigen, este evident că are o formă severă de boală. Care nu se rezolvă acasă, se rezolva strict în spital. Putem să discutăm de acele concentratoare de oxigen doar în momentul în care pacientul a avut o spitalizare pentru formă acută și rămâne cu un grad de insuficiență respiratorie și atunci, la indicația medicului, poate continua la domiciliu cu acest concentrator. Nu intră în discuție ca cineva care e la începutul bolii și care are nevoie de oxigen să stea acasă”, a transmis dr. Adrian Marinescu.

Pentru 25 de români grav bolnavi, salvarea a venit de la vecinii unguri. Alți cinci pacienți urmează să ajungă duminică, în Ungaria.

Toți pacienții români care au ajuns în mâinile medicilor din Debrecen și Szeged sunt internați în secția de terapie intensivă. Starea lor de sănătate este una stabilă, însă medicii de acolo rămân precauți. În zielele ce urmează, alți 30 de pacienți în stare gravă, vor ajunge în Spitalele din Ungaria.

Incidență uriașă în Corbeanca

Între timp, numărul îmbolnăvirilor crește în tot mai multe localități, iar harta României e roșie. În Corbeanca, de pildă, duminică a fost raportată o incidență de peste 23 de cazuri la mia de locuitori. Chiar și în aceste condiții, unii localnici nu iau în seamă pericolul. Cum este și cazul unui bărbat care, cu toate că are rude bolnave, nu vede vaccinarea o soluție.

Localnic: Cumnata e mai bine, sora nu prea e bine. Adică cu toată familia. Cum poți să spui forțează-mă să fac și obligă-mă să fac vaccinul.

Reporter: Dvs aveți vaccinul?

Localnic: Nu.

Reporter: Și nu vreți să îl faceți?

Localnic: Nu. Când o să fiu obligat, să nu mai îmi dea voie să ies din curte, poate.

Alții, și-au pus masca abia când au văzut că sunt filmați.

Localnic: Ținând cont că merg pe stradă...e un loc mai...

Reporter: Dar știți că e obligatorie?

Localnic: Știu că e obligatorie și știu și incidența care e la noi în Corbeanca.

Reporter: Și totuși nu vă e teamă?

Localnic: Teamă pot să spun că îmi este puțin, dar nu știu ce să zic...e o simplă răceală.

Județul Ilfov, care se apropie de 17 cazuri la mie, și Bucureștiul, cu o incidență de 16, 27, rămân județele cu cele mai multe îmbolnăviri.