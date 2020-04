Declarații ale șefilor din MAI și Poliție, după violențele din ultimele zile

Reprezentanți ai Inspectoratului General ai Poliției Române au susținut, miercuri, declarații de presă. Aceste declarații au fost transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Potrivit unui comunicat al poliției, este vorba despre secretarul de stat pentru de ordine și siguranță publică al MAI, chestor șef de poliție Bogdan Despescu, inspectorul general al Poliției Române, chestor principal de poliție Liviu Vasilescu și directorul general al Direcțuiei Generale de Poliție a Municipiului București, comisar-șef de poliție Bogdan Berechet.

Sinteza declarațiilor :

Chestor principal de poliție Liviu Vasilescu:

- Principala misiune a Politiei este siguranta cetățeanului.

- Îi asigur pe toți polițiști că suntem alături de ei.

- Fiecare situație este analizată punctual.

Cinci scandaluri, oprite de forțele de ordine

Sărbătoarea Învierii nu a trecut în bună pace în ciuda măsurilor stricte. Într-un cartier din Hunedoara, polițiștii au fost atacați cu pietre când au luat la întrebări un individ băut și recalcitrant.

Imagini scandaloase au fost surprinse și într-o comună din județul Galați. Peste 100 de persoane, adulți și copii, s-au adunat aseară în centrul localității, au aprins câteva cauciucuri și au jucat hora în jurul focului.

Un chef similar a avut loc și în cimitirul din satul Vizurești, din Dâmbovița, unde mai mulți indivizi au instalat o boxă, iar manelele au răsunat în toată localitatea: ”În cimitir, fraţilor! Am adus lumină lu’ mama mea” Hai, hai! He, he, he! Aşa e la noi la cimitir!” Petrecăreții s-au mândrit că doar la ei în comună pot danseze și morții: “Aşa se întâmplă la Vizureşti! Ce coronavirus, bă?!”

Duminică seară, 8 persoane au fost reţinute de poliţişti după ce au fost implicate într-un scandal în municipiul Săcele, forţele de ordine fiind nevoite să tragă focuri de armă.

Incidente violente au avut loc, în duminica, de Paște, și în cartierul bucureșean Rahova, după ce mai mulți bărbați s-au luat la ceartă pe fondul consumului de alcool.

Mai multe echipaje de poliţişti, jandarmi şi luptători de la Serviciul Acţiuni Speciale (SAS) au intervenit duminică seara pentru aplanarea conflictului din sectorul 5, fiind folosit şi armamentul din dotare.