LISTA localităților care sunt în carantină. Restricțiile au fost ridicate în Cluj și Bistrița

Autoritățile din mai multe județe au început să ridice restricțiile impuse, pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Carantina a dus la reducerea numărului de îmbolnăviri în Cluj, Salaj, Bistrița și Maramureș, așa că s-a renunțat la aceasta măsură.

Documentul integral cu localitățile aflate în carantină poate fi descărcat de la finalul știrii.

39 de localități din România sunt în continuare în carantină

Noile reguli nu au dat încă rezultate peste tot. 39 de localități sunt în continuare închise. Printre acestea, Sibiu și Constanta.

Mircea Abrudean, prefectul Județului Cluj: „Sancțiunile s-au acordat în mare parte pentru nepurtarea măștii în spații deschise sau pentru ieșirea în afară locuinței fară documente justificative."

Carantina a fost ridicată - după o lună - și în orașele Zalău, Jibou și Cehu Silvanei din Salaj. Rata de infectare s-a înjumătățit și aici.

Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj: „Chiar și faptul că trebuia să se deplaseze cu o declarație pe proprie răspundere a limitat această deplasare, pentru că cetățenii nu au mai ieșit în orice condiții, aveau anumite rezerve, trebuia să se gândească de două-trei ori înainte de a ieși nemotivat.”

Deși rata de infectare rămâne destul de mare - de peste 6 cazuri la mia de locuitori - nu mai este carantină nici în Satu Mare.

Radu Bud, prefectul județului Satu Mare: „A fost foarte important că în zilele de sărbătoare și în zilele de weekend s-au închis toate magazinele nealimentare, și mai ales în centrele comerciale, care erau puncte de atracție pentru a se întâlni lumea.”

Răzvan Cherecheș, specialist în sănătate publică: „Carantina automat duce la scăderea dinamicii și interacțiunii între oameni și la scăderea incidenței. Dacă oamenii se relaxează excesiv, în două-trei săptămâni vom vedea înapoi salt și creștere și reintrarea în carantină.”

Carantina s-a încheiat și pentru oamenii din Baia Mare și Bistrița.

În schimb, Alba Iulia rămâne închisă pentru încă 7 zile. Rata de infectare trece de 7 cazuri la mia de locuitori. Se mențin restricțiile - printre altele - și în Sibiu și Constanta.

După două săptămâni de la intrarea în carantină, municipiul Constanța a integistreaza o creștere a ratei de incidență.

De la 9,35 cazuri la mia de locuitori în penultima zi a carantinei se înregistrează o rată de incidență de 10,54.

Mai mult, conform ultimelor raportări ale DSP Constanța, în tot județul mai sunt doar cinci paturi libere în secțiile de ATI pentru bolnavii de COVID-19. Îngrijorator este însă faptul că la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unitate medicală care tratează pacienții cu forme grave de Covid, nu mai exista niciun pat liber.

Tudorel Ene, reprezentant DSP Constanța: „Dacă nu am fi intrat în carantină, cifra de incidență cu siguranță ar fi crescut, am am reușit să ajungem pe un platou și ar trebui să urmeze în mod normal o scădere."

În județul Constanța, rata de infectare este de 7,15 cazuri la mia de locuitori.