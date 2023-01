Liderul grupării „Hell's Angels” România, extrădat în SUA, unde va fi judecat pentru crimă organizată și trafic de droguri

Cerere de extrădare a fost aprobată în luna ianuarie 2023. Liderul grupării „Hell's Angels” va fi transferat în Statele Unite ale Americii, unde va fi judecat pentru faptele de care este învinuit.

„În realizarea acestei operațiuni şi a extrădării, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au beneficiat de sprijinul de specialitate al polițiștilor din cadrul Direcției Operațiuni Speciale şi din cadrul D.G.P.M.B. - Biroul Urmăriri și al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – P.T.F. Aeroport Otopeni. Un aport deosebit l-a avut și M.A.E., prin Agentul Guvernamental la C.E.D.O., care prin demersurile întreprinse a reușit să lămurească situația specifică la Curtea Europeană, unde au fost atacate mandatul internațional de arestare și procedura extrădării”, transmite IGPR.

Trafic internațional de droguri

În cursul anului 2020, polițiștii împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat investigații ce au vizat membrii ai grupării „Hell's Angels”, implicați în traficul internațional de droguri.

„Activitățile au fost desfășurate în colaborare cu D.E.A. și U.S. Marshals, într-o cerere de comisie rogatorie formulată de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, sub aspectul cercetării infracțiunilor de complicitate la trafic de droguri, spălare de bani, conspirație la spălare de bani, prelucrarea sau distribuirea cu scopul importării ilegale și importul de substanțe controlate, încălcare regimului armelor și munițiilor, săvârșirea de acte pregătitoare pentru infracțiunea de omor, grup infracțional organizat, ce intră sub incidența legii R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) toate prevăzute de Codul Penal al Statelor Unite ale Americii”, arată IGPR.

Acuzațiile sunt pentru de trafic internațional de droguri de mare risc, spălare de banil și complicitate la tentativă de omor.

În urma activităților polițienești a fost emis un mandat provizoriu de arestare, în vederea extrădării, emis de autorităților judiciare din Statele Unite ale Americii, pe numele lui Marius Lazăr, liderul grupării „Hell's Angels” România.

Cine este liderul „Hell's Angels” România

Liderul „Hell`s Angels România” a fost arestat, la sfârșitul lunii decembrie, de polițiștii Capitalei.

În decembrie, bărbatul a fost dat în urmărire internațională după ce, în 2020, ar fi negociat un dublu asasinat și cumpărarea a 400 de kilograme de cocaină. Când a fost prins, individul era cu soția și le-ar fi spus polițiștilor că nu știa de mandatul de arestare.

Deși Curtea de Apel a emis pe 15 decembrie un mandat de arestare preventivă pe numele său, bărbatul de 49 de ani părea că nu știe ce se întâmplă când a fost arestat și le-a spus polițiștilor că nu știa că e urmărit internațional.

Liderul „Hell's Angels România” era căutat de autoritățile din Statele Unite după ce, în 2020, ar fi negociat cu mai mulți cetățeni neozeelandezi asasinarea a doi rivali. Tot atunci, a fost prins în flagrant în timp ce ar fi încercat să plătească o parte dintr-un transport de 400 de kilograme de cocaină. Asupra lui au fost găsite la vremea respectivă actele a două imobile, dar și 50.000 de euro.

State precum Germania sau Olanda au interzis prin lege cluburile locale „Hell's Angels”, în care membrii au voie să intre doar dacă au un permis valabil de motociclist şi, obligatoriu, un motor Harley Davidson. Înfiinţat în anii 40, în California, clubul de motociclişti era format iniţial din veterani de război ce nu se puteau adapta la viaţa civilă. Acum, numele organizaţiei este legat în principiu de crimă organizată.

Sursa: IGPR Dată publicare: 16-01-2023 08:46