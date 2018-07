Laura Codruța Kovesi, delegată de Augustin Lazăr la Parchetul General. Ce funcție va ocupa

Abia revocată din funcţia de procuror-şef al DNA începând de miercuri Laura Codruta Kovesi îs va continua activitatea la Parchetul General.

Anunţul surprinzător a fost făcut de procurorul general Augustin Lazăr la doar șase ore după ce Consiliul Superior al Magistraturii anunţase că fostă şefă a DNA se întoarce la DIICOT Sibiu. Pe de altă parte, Inspecţia Judiciară a declanşat o nouă cercetare disciplinară pe numele ei.

La 11 dimineaţa CSM a anunţat că Laura Codruta Kovesi se întoarce la DIICOT Sibiu, unde va activa ca procuror simplu, după şase ani în fruntea Parchetului General şi 5 ani, o lună şi 24 de zile în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Însă procurorul general al României, Augustin Lazăr, a sugerat că ar putea avea alte planuri pentru fosta şefă DNA.

Augustin Lazăr, procurorul general al României: „Este foarte posibil să ne gândim la o activitate care să fie bună şi care să aducă un plus Ministerului Public din experienţa câştigată la DNA."

Iar după câteva ore, Augustin Lazăr a luat decizia de a o delega pe Laura Codruța Kovesi la Parchetul General, la Serviciul de îndrumare și control unde se va ocupa de strategia anticorupţie.

Citește și Laura Codruţa Kovesi își va continua activitatea la DIICOT Sibiu

„Având în vedere experiența profesională dobândită până în prezent, doamna procuror va avea atribuții privind implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 2016, respectiv actualizarea strategiilor de combatere a corupției, precum și elaborarea de strategii sectoriale la nivelul unităților de parchet, în conformitate cu obiectivele strategice și domeniile prioritare ale instituției, astfel cum sunt acestea exprimate în Stategia Ministerului Public pentru perioada 2016 – 2020.”

Vestea delegării a fost, însă, umbrită de o nouă lovitură primită de Kovesi. Potrivit Hotnews, Inspecţia Judiciară a început o nouă cercetare disciplinară împotriva ei. Asta după ce DNA a dat publicităţii în februarie un comunicat de presă cu privire la acuzaţiile aduse de Vlad Cosma procurorului de la DNA Ploieşti, Lucian Onea, în care ar fi fost divulgate date din dosare aflate în curs de soluţionare. Era vorba despre transcrierea unor discuţii între Mircea Cosma, tatăl lui Vlad Cosma, şi un ofiţer de poliţie de la Ploieşti, dar şi discuţii cu apropiaţi ai acestora.

Tot în februrie, la câteva zile după publicarea comunicatului de presă, Laura Codruta Kovesi a dat lămuriri despre acuzaţiile aduse de Vlad Cosma şi într-o conferinţă de presă.

Kovesi, fostă şefă a DNA: „Eu am ieşit să vă spun că nu falsificam probe, eu am ieşit să vă spun că lucrăm legal, eu am ieşit să mă spun că respectăm legea ceea ce facem.”

Acţiunea disiplinara începută de Inspecţia Judiciară este deocamdată în analiză. Ulterior, inspectorii judiciari vor decide dacă clasează cercetarea disciplinară sau o trimit mai departe către CSM.

Pe de altă parte, membrii CSM au amânat pronunţarea în cazul cercetării disciplinare lansate de Inspecţia Judiciară împotriva lui Kovesi pentru refuzul acesteia de a fi audiată în Comisia parlamentară de anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!