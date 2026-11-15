Autoritățile locale au putut alege pentru copii o gustare, un sandwich sau un meniu cu două feluri de mâncare, care să se încadreze într-un buget de 16,5 lei pentru fiecare copil. De pildă, într-o comună din Mureș, elevii primesc zilnic o masă caldă, pregătită din produse locale, iar prețurile sunt astfel mai mici.

În bucătăria creșei din Bălăușeri, județul Mureș, se pregătește masa pentru toți elevii din comună, aproximativ 500 de copii.

Elevii din Bălăușeri primesc mâncare locală

Bucătar: „Am pregătit supă de tăiței de pui și carne de curcan cu legume, la cuptor.”

Anul trecut, masa a fost asigurată de o firmă de catering.

Hanzi Julia Krisztina, coordonator școală: „Copiii au spus că asta este mult mai bun, mult mai gustos decât a fost anul trecut.”

Pentru că mâncarea este pregătită cu produse locale, meniul ajunge la 13 lei, spun autoritățile, față de 16,5, cât este suma decisă de guvern.

Varga Andras Adorjan, primar comuna Bălăușeri: „Am reușit să ne încadrăm în achiziția directă și am încercat să contactăm producători locali. Încercăm să promovăm și economia locală.”

Kabai Janos, reprezentant brutărie: „După masă ne dă comanda, dimineața livrăm.”

Copiii din Parva primesc două feluri de mâncare

În comuna Parva din județul Bistrița-Năsăud, mâncarea este pregătită de o firmă de catering. Sala de mese se află la căminul cultural. Peste 350 de copii primesc două feluri de mâncare și un fruct, la desert.

Ioan Strungari, primarul comunei Parva: „Suntem singura școală din județ care oferă în mod direct o masă caldă, supă, felul II și desert.”

Victor Macra, profesor: „Fiind profesor aici, văd că așteaptă cu foarte mare nerăbdare să vină și să mănânce mâncarea pusă la dispoziție.”

Reprezentanții Ministerului Educației au transmis că programul „O masă sănătoasă” funcționează la ora actuală în baza bugetului prevăzut la începutul acestui an, în valoare de 1,5 miliarde lei. În măsura în care suma va fi majorată, din 2027 programul se va extinde și în alte școli.