Kovesi, despre plângerea la CEDO: ”Doresc stoparea îngenuncherii procurorilor”

Laura Codruța Kovesi a explicat miercuri dimineață, la intrarea în Parchetul General, de ce a sesizat CEDO după revocarea sa din funcția de procuror-șef al DNA.

Kovesi a precizat că i-au fost „încălcate drepturi fundamentale” și că nu a cerut despăgubiri. De asemenea, a spus că nu dorește „repunerea pe funcție”.

„Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO să constate că mi-au fost încălcate, în această procedură de revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv”, a declarat fosta șefă a DNA.

Practic, într-o procedură în care eu nu eram parte, nu am fost citată, nu am avut dreptul să îmi fac apărarea, mi s-a aplicat o sancțiune de către CCR, cu toate că acestă atribuție nu este prevăzută. Orice cetățean al acestei țări are dreptul să conteste o astfel de măsură, ori în cazul meu decizia a fost definitivă.

Doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicarea unei astfel de proceduri abuzive și altor procurori cu funcții de conducere, pentru că această decizie poate fi invocată ca precedent pentru revocarea oricărui procuror care deține o funcție de conducere în Ministerul Public”, a declarat Kovesi.

