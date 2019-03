Klaus Iohannis: "Sunt aproape hotărât să convoc referendum pe justiţie pe 26 mai"

Şeful statului participă marţi seară la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă”, unde a vorbit despre referendumul pe justiţie şi a criticat dur Guvernul şi partidul de guvernământ.

Klaus Iohannis participă marţi, de la ora 18:00. la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă” organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului de către Asociația One World Romania. Cu acest prilej, şeful statului a vorbit despre convocarea referendumului pe justiţiei în ziua alegerilor europarlamentare.

PRINCIPALELE DECLARAŢII ALE PREŞEDINTELUI:

- în 1989 am început o noută etapă, care nu a venit uşor. Evenimentele din 1989 au avut o notă tragică, şi prin numărul mare de victime, şi prin faptul că o clică şi-a arogat repede puterea. Noi toţi ne-am dorit lucruri despre care am visat prea mult şi am ştiu prea puţin.

- Nu îmi pot imagina o altă conjunctură în lume în care aş fi ajuns eu preşedinte.

- Doamne fereşte de un punct 0. Cred că suntem într-o etapă foarte importantă, în care trebuie să consolidăm ce am câştigat.

-am ajuns la un accident democratic, cu un guvern tip proxy, cu un partid care crede că posedă România, arată că ne-am relaxat prea repede, am crezut prea repede că politica nu ne priveşte. De fiecare dată când am avut impresia că nu priveşte, ne-am trezit cu o dictatură.

- depinde de noi ce se întâmplă, nu cred că e cineva care îşi doreşte noi accidente ale democraţiei.

- absenţa de la vot lasă pe cineva să hotărască în numele meu. De ce să las pe altul să hotărască în numele meu?

- înţelepciunea naţiunii se exprimă la vot. Fără participare nu se exprimă înţelepciunea, ci altceva, care poate fi manipulat.

- noi nu avem o tradiţie a societăţii civile şi nu am avut niciodată în România. Mi-aş dori ca societatea civilă să fie implicată şi când input-ul nu e atât de puternic ca la OUG 13. Implicarea a crescut tot timpul din 1989 până azi.

- eu nu sunt un director, sunt preşedintele, trebuie să am grijă să fie o relaţie corectă între instituţiile statului. Pentru o societate care funcţionează bine, partea de ONG-uri, de societate civilă, trebuie să fie foarte puternică, pentru a contrabalansa tendinţa statului de a îşi aroga prea multă putere

- felul în care actuala majoritate foloseşte puterea este eminamente primitiv.

PREŞEDINTELE A RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE JURNALIŞTILOR:

- s-a vorbit mult despre referendumul pe justiţie. Garanţia lui pot să fiu doar eu. Lucrurile trebuie evaluate din foarte multe puncte de vedere. Nu am vrut să convoc un referendum doar ca să ne aflăm în treabă. Discuţia a revenit, şi nu întâmplător

- am început să analizez cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi dacă aş convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. Lucrăm deja intens la asta, analizăm deja datele, variantele, partea legală. Sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai. Aproape. Lăsaţi-mi o marjă de analiză.

- premierul are undeva dreptate când spune că corupţia e un fenomen cultural. Corupţia are 2 actori, cel care dă şi cel care primeşte, şi au o vină comună. Faptul că nu suntem mai vehemenţi împotriva corupţiei arată că la noi nivelul de educaţie nu este optim. Avem nevoie de educaţie ca să recunoaştem dacă justiţia este dreaptă sau nu, dacă un act făcut de un politician a făcut un act de corupie sau de lobby.

- îmi doresc ca naţiunea română să spună clar dacă vrea să tolereze în continuare corupţia şi corupţii care schimbă legea pentru ei ca să scape sau dacă vrem să tragem linie. S-a stricat foarte mult, marile sisteme sunt destul de rezistente, dar odată ce încep să scârţăie, se repară foarte greu. Sper să se termine repede această golăneală în actul de guvernare.

- avem nenumărate promisiuni pentru mari măsuri de infrastructură care nu există. Nu vi s-a părut ciudat, când a fost protestul din 15 cu 15 minute fix atunci a început lucrul la autostradă. O butaforie, ne facem că ne facem. O economie funcţionează pe toate sectoarele, nu unul da, unul ba. Acest fel de a guverna în dispreţul oamenilor nu poate fi tolerat.

- ştim că lucrurile merg prost, toţi ne spun că merg prost, dar ei se duc la tv şi ne spun că va curge lapte şi miere. Eu am trăit jumătate din viaţa mea într-o perioadă când mi s-a spus că viitorul e de aur şi de fapt era negru. Nu mai sunt dispus să ascult de la guvernanţi că sunt vinovaţi străinii, multinaţionalele, eu. Ok, partea mea de vină pot să mi-o iau, sunt preşedintele României, am partea mea de vină, dar remedierea e la Guvern, nu la preşedinte.

- toate domeniile merg prost, în toate domeniile suntem minţiţi pe faţă, regulile democraţiei sunt folosite drept scuză pentru lucrurile care nu funcţionează. Legile sunt învârtite şi folosite pentru a produce scuze - fie pentru schimbarea legilor justiţiei sau pentru a scuza tot - "noi am câştigat alegerile, facem ce vrem". Pentru un neiniţiat sună democratic, dar de fapt e dictatura majorităţii. Cred că pe aici suntem.

- dacă ar fi să concentrez evoluţia revoltătoare din ultimii 2 ani aş spune că avem de-a face cu pervertirea statului şi a guvernării.

- cred că s-au făcut greşeli în selecţia politicienilor, şi într-o parte şi în alta. Opoziţia are dorinţa de a face lucrurile mai bine, poate nu are ştiinţa, dar la asta lucrăm. În Parlament, nivelul dezbaterii e într-o zonă care nu ne bucură, întreaga logică ne-a dus acolo.

- la referendumul pentru redefinirea familiei, românii au dat o lecţie imensă acestor infatuaţi care au propagat ura, i-au tratat cu flit, cum se spune popular

- pe 10 august, instituţiile statului s-au făcut de minune. Au suferit oameni, de atunci în toate rapoartele privind drepturile omului suntem citaţi la capitolul "aşa nu". Tot respectul pentru magistraţii care protestează, paharul s-a umplut. Multe modificări făcute afectează sistemul de justiţie. Oamenii aceia bine au făcut că au ieşit, şi judecătorii, şi procurorii. E extrem de grav ce se întâmplă, e un atac nemaivăzut asurpa justiţiei. Bine ar face politicienii să ia seama ce se spune acolo.

- eu cred că justiţia e independentă. La putere e o clică unde mulţi au dosare penale, încearcă să subjuge justiţia. Am face bine să păstrăm justiţia independentă.

- chestiunea sănătăţii e extrem de sensibilă, românii sunt preocupaţi de ineficienţa sistemului. PSD, când a cerut votul românilor, a promis un sistem de sănătate performant, spitale regionale publice. Nu cred că s-a dus ăsta un spital public, parcă aşa se vorbea. Conştientizăm şi facem presiune ca să facă cei care trebuie să facă.

- cred că proprietatea trebuie să fie garantată, iar cel care o garantează este statul. Am trăit bună parte din viaţă într-o societate unde proprietatea nu era deloc garantată. Refuz abordări de tip iliescian, că proprietatea e un moft.

- sper că în al doilea mandat voi găsi un Guvern cu care să lucrez. Guvernul Cioloş a fost o soluţie de interimat, atipică, apolitică, pentru ce a fost numit, a făcut. Dar un Guvern nu trebuie să administreze, ci să guverneze, să vină cu politici, să le pună în practică. Nu avea cum să facă mai mult. De ce să mă voteze? Cred că sunt câteva argumente rezonabile pentru a mă vota, cred că valorile mele - stat de drept, integrare europeană, relaţie euro-atlantică, libertate, echitate - sunt OK. Nu vreau să-mi fac acum reclamă electorală.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!