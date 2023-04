Reacția lui Joe Biden când o jurnalistă i-a spus că 70% dintre americani îl consideră prea bătrân să mai candideze

„Ați spus că întrebările despre vârsta dumneavostră sunt legitime și că răspunsul dumneavostră va fi întotdeauna „doar fii atent la mine”, dar țara urmărește și sondajele recente care arată că 70% dintre americani cred că nu ar trebui să mai candidați. Ce le răspundeți ?”, a fost întrebarea jurnalistei la conferința de presă pe care Joe Biden a susținut-o la Casa Albă alături de omologul său sud-coreean Yoon Suk-yeol.

Prima reacție a lui Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, a fost să râdă, apoi a spus: „Mă simt bine!”

ABC's @MaryKBruce to Biden: "You've said questions about your age are legitimate and your response is always 'just watch me,' but the country is watching and recent polling shows that 70% of Americans...believe you shouldn't run again. What do you say to them?" pic.twitter.com/vgb8Xf2DBv