Jandarmerița chinezoaică și moldoveancă face furori la Galați. O cheamă Cristina

O cheamă Cristina și a fost adoptată, imediat după naștere, de o familie din orașul de la malul Dunării.

Are și un vis - să înainteze în grad și să participe la misiuni internaționale.

Cristina a fost dată spre adopție de părinții ei, de origine chineză, în urmă cu 25 de ani, când cei doi aveau afaceri în România. Tânăra presupune că motivul ar fi fost vârsta fragedă a mamei ei naturale.

Cristina Tudorache, jandarm: „Povestea mea este una foarte simplă, eu sunt o moldoveancă, o româncă cu origini asiatice, foarte determinată care vrea să-și atingă toate țelurile.”

Cristina vorbește cu emoție despre părinții ei adoptivi și mărturisește că a durat câțiva ani până a aflat că este adoptată.

Cristina Tudorache, jandarm: „Mama este blondă cu ochi căprui și tata este blond cu ochii albaștri, deci nu aveam cum să semăn cu ei, dar fiind mică nu mi-am pus niciodată întrebarea asta.”

De mică își dorea să devină militar, și a participat la mai multe concursuri pentru a obține postul de jandarm. Tânăra vrea să își termine studiile militare și să devină instructor în cadrul jandarmeriei.

Cristina Tudorache, jandarm: „Ceea ce fac îmi place foarte mult, colectivul unde am ajuns este că a doua mea familie, mai ales serviciul logistic, care mă susține și m-a susținut de când am venit.”

Comandatul unității spune că își dorește ca avansarea în grad și în carieră să nu o determine pe Cristina să părăsească Galațiul.

Col. Florin Simionel, comandant Jandarmeria Galați: „Îi prevăd un viitor la fel de frumos, pe care însă l-aș prefera să-l știu tot în unitate, chiar dacă acum are gradul de aspirant, are doar un an ca sublocotenent, sper să atingă și celelalte trepte ale ierarhiei militare.”

Tânăra le-a demonstrat colegilor încă de la început că este un om de bază.

Cpt. Cătălin Bădin, coleg: „În momentul în care a venit, i-am spus că uite, urmează să faci parte dintr-o echipă care implementează un proiect finanțat de UE, și am rămas surprins când a zis gata, ok, când începem? Asta mi-a dat încredere că vrea, că este determinată să lucreze cu noi.”

Singura limbă pe care o vorbește fluent este româna, dar Cristina speră să învețe mandarină și să viziteze cândva și țara în care își are rădăcinile.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-03-2023 08:04