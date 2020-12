Jandamii din Bacău au bătut la ușa unei familii sărmane, încărcați cu daruri

Jandarmii din Bacău au intrat în rolul lui Moş Crăciun pentru o familie sărmană.

La ceas de seară şi încărcaţi cu daruri, militarii au bătut la poarta unui bărbat de 42 de ani care, deşi nu are o mână, se străduieşte din răsputeri să asigure familiei un trai cât mai bun.

Bărbatul ajutat de jandarmi: „Vă mulţumim, sărumâna, nu ştiu dacă merităm atâtea. Nu am văzut în viaţa mea aşa. Tot ce am făcut am făcut prin muncă. Tot ce e aici, pe datorii, am luat de la gură, să fie bine. Mulţumesc lui Dumnezeu că pot să mă duc la muncă să muncesc. Atât îs bucuros. Când n-oi mai putea, Dumnezeu cu mila, dar mă străduiesc să fie bine”.

Vizibil emoţionat, bărbatul i-a poftit în casă pe jandarmii încărcaţi cu daruri. Fireşte, mai încântaţi au fost copiii. Din maşina jandarmilor şi-au făcut loc în camera familiei un aragaz, o maşină de spălat şi multe dulciuri pentru copii. Pentru gazde a fost un moment încărcat de emoţie şi bucurie, care le va încălzi inimile de Crăciun.