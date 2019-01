Jaf de 120.000 de euro, într-un mall din Constanța. Hoții au acționat fără să fie văzuți

Furt cu multe semne de întrebare petrecut într-un mall din Constanța, cu doar 15 minute înainte de ora închiderii. Un individ a reuşit să fure aproape cinci kilograme de aur dintr-un stand cu bijuterii.

Surprinzător este că nicio cameră de supraveghere nu a suprins momentul când suspectul a reuşit să dea lovitura de peste 120.000 de euro.

Standul cu bijuterii era închis de mai bine de o oră şi nu era păzit, deşi în mall sunt zeci de paznici iar niciunul nu a surprins momentul furtului.

Furtul s-a petrecut duminică seara un jurul orei 21.45. Potrivit managerului bijuteriei, managazinul era închis de la ora 20.00, iar camera de supraveghere începea să funcţioneze la închiderea mall-ului, adică la ora 22.00.

Cu în sfert de oră înainte de închidere, fără să fie văzut de nimeni din hipermarket, hoţul a reuşit să fugă cu peste 5 kg de aur.

Bogdan Dumitriu, manager centru comercial: „Noi am fost anunţaţi de angajaţii insulei respective că li s-a produs un furt, că l-au dispărut ceva marfă din cadrul insulei. S-a anunţat poliţia, am sunat la 112 şi noi am acordat tot sprijinul autorităţilor pentru aflarea făptaşilor.”

Anchetatorii cred că hoţul a mai fost ajutat de cel puţin doi complici: unul dintre ei ar fi supravegheat intrarea în centrul comercial, iar altul magazinul cu bijuterii. Polițiștii încearcă să dea de urma lor.

Andreea Munteanu, IPJ Constanța: „Prejudiciul în cauză încă nu a fost stabilit.”

Anchetatorii au cerut şi imaginile suprinse de camerele de supraveghere ale hipermarketului.

