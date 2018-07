Își caută de 2 săptămâni fiul dispărut în Prut. Ritualul făcut pe malul râului: ”Am pus colac cu lumânare”

Durere de nedescris într-o familie din judeţul Iaşi. Oamenii îşi caută în zadar fiul dispărut în apele învolburate ale Prutului de aproape două săptămâni.

Îndureraţi că nu-şi pot înmormânta creştineşte băiatul, părinţii au chemat preotul şi câţiva săteni şi i-au făcut o pomenire pe malul apei, după şapte zile de la dispariţie. Acum, apropiaţii merg zilnic în locul unde a fost văzut ultima dată băiatul şi aprind lumânări, în speranţa că-i vor găsi trupul neînsufleţit.

Băiatul de 17 ani a fost văzut ultima dată sâmbătă, 7 iulie.

După-amiază, a plecat cu un vecin în zăvoiul de la Prut, după lemne. Când au ajuns, s-au urcat pe un trunchiu de copac aflat în apă, moment în care tânărul a căzut în rău. Chiar dacă era aproape de mal, prietenul său nu l-a putut ajuta, din cauza curenţilor puternici.

Imediat după ce tânărul a dispărut în apă, vecinul care îl însoţea a sunat la 112. Locul a fost împânzit de pompieri şi medici care au venit să-l salveze pe tânărul înecat. Căutările au continuat zile în şir, însă în zadar.

Resemnate că nu îl vor mai găsi viu, rudele băiatului au făcut o pomenire pe malul răului, la o săptămână de la dispariţia lui.

"L-au căutat până seara târziu atunci şi apoi l-au căutat timp de o săptămână. Au făcut o pauză şi l-au căutat iar cu echipa. În fiecare zi ne ducem, am aprins lumânare, am chemat părintele şi a sfinţit locul, am pus un colac pe apă, cu lumânări, poate îl găsim", spune mama băiatului.

Părinţii speră că până în septembrie îi vor putea face înmormântarea creştinească, după ce-i vor găsi trupul.

