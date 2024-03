Irina Margareta Nistor, primele impresii la cald: „O alchimie perfectă pentru un Oscar cu șapte statuete”

Pelicula a triumfat la șapte din cele 13 categorii unde fusese nominalizată, inclusiv la secțiunea cel mai bun film.

De asemenea, a luat premiile pentru regie, rol principal masculin și rol secundar masculin.

Înregistrarea Galei Premiilor Oscar este disponibilă pe platforma VOYO și va fi difuzată mâine, de la ora 20.30, și pe PRO CINEMA.

Filmul Oppenheimer, portretul unui savant enigmantic, care a jucat un rol crucial în crearea bombei atomice, a confirmat predicțiile la cele mai importante categorii.

Irina Margareta Nistor, critic de film: „E un film la scară mare, mă gândesc de exemplu la decor, la costume, la tot ce s-a strecurat acolo, ca să iasă o alchimie perfectă pentru un Oscar cu șapte statuete."

Christopher Nolan a primit trofeul pentru cel mai bun regizor.

Christopher Nolan, regizor: „Mulțumesc, Emma Thomas, producătorul tuturor filmelor noastre și producătorul tuturor copiilor noștri. Te iubesc!”

„Câștigătorul Oscarului este... Cillian Murphy!” Actorul irlandez de 47 de ani care l-a adus la viață pe fizicianul J. Robert Oppenheimer a câștigat primul Oscar din carieră.

Cillian Murphy, actor: „Aveți în fața dumneavoastră un irlandez mândru de originile sale.”

Irina Margareta Nistor, critic de film: „E un personaj pe care-l ajută foarte mult privirea, are o privire stranie, ca de sticlă, dacă vrei, dar cred că ajută în situația dată, și de altfel în toate rolurile pe care le-a făcut până acum, multe dintre ele au fost roluri negative, tocmai pe asta mizau. Pe când acum au încercat să-l facă un personaj înduioșător, și ăsta este marele merit al lui Nolan.”

Iar Robert Downey Jr. , care interpretează rolul birocratului Lewis Strauss, se poate lăuda, la rândul său, cu prima statuetă aurită.

Robert Downey Jr: „Aș vrea să mulțumesc copilăriei mele groaznice... și Academiei de film... în această ordine.”

Barbie - blockbusterul verii trecute - a plecat acasă cu trofeul pentru cel mai bun cântec original, interpretat de cântăreața Billie Eilish. Ryan Gosling a plecat cu mâna goală de la gală, dar a uimit audiența cu un moment artistic.

Emma Stone a primit și ea o statuetă pentru partitura din aclamatul Poor Things, o comedie neagră excentrică despre un Frankenstein feminin care pornește într-o călătorie de autodescoperire.

Emma Stone, actriță: „Mi s-a rupt rochia. Cred că s-a întâmplat când am dansat pe I'm Just Ken. Sunt copleșită... Mi-am pierdut și vocea, dar nu contează.”

„Câștigătorul premiului Oscar este... Da'Vine Joy Randolph!” Actrița de culoare a emoționat publicul când a acceptat trofeul pentru rol secundar, în pelicula „The Holdovers”, în care joacă rolul unei mame îndurerate care lucrează într-o cantină școlară.

Da'Vine Joy Randolph, actriță: „Pentru foarte mult timp, mi-am dorit să fiu diferită. Acum am realizat că trebuie să fiu eu însămi. Mulțumesc. Mulțumesc că mă vedeți așa cum sunt.”

Nu va uita nimeni prea curând momentul decernării Oscarului pentru design de costum, prezentat de un John Cena în ținuta... lui Adam: „Gata, arăți minunat...”

„E cronica unui câștigător deja anunțat”

Criticul de film Irina Margareta Nisor a intervenit la Știrile PROTV ale dimineții, după o noapte albă, de Oscaruri.

Lavinia Petrea: Bună dimineața cu șapte Oppenheimer. Își dai seama că e fericită?

Irina Margareta Nistor, critic de film: „Da, da, păi practic e cronica unui câștigător deja anunțat. Adică și Cillian Mercy și Robert Downey jr. și regizorul, Christopher Nolan, plus cel mai bun film. Așa că ce putem să ne dorim mai mult? Plus pentru imagine, că știm că a ținut foarte mult Nolan să fie filmat. Dacă se poate pe peliculă, zici, era parțial filmată peliculă, ba chiar de 70mm, chiar dacă după aia era cu toate cele necesare ca să poată fi difuzat pe Imax, pentru că e mai mai modern. Apoi, al 2-lea câștigător, ca ordine, ca film vorbesc, este „Poor Things”. Mă bucur că ambele filme au fost pe marile ecrane. „Poor Things”, în continuare, rulează în oraș. Emma Stone, despre care tocmai spuneați că are o rochie spectaculoasă și toată lumea a fost încântată, doar că i s-a rupt fermoarul și a avut grijă să ne arate de câteva ori, așa că dădea bine. Mă rog, de la Piton nu cred că s-au bucurat în egală măsură ... Din „The Holdovers” cred că ocupa jumătate din scenă cu o rochie foarte generoasă, dar mă bucur pentru că filmul The Holdovers este unul dintre preferatele mele și ar fi fost păcat să nu plece cu nimic.

„The Boy and The Heron” filmul japonez, a câștigat la rândul lui, dar dintre marile câștigătoare, pe a doua poziție este „The Zone of Interest”, care a luat, așa cum era de așteptat, pentru filmul internațional, filmul străin, dar și pentru sunet, cred că personajul principal de acolo este sunetul, cel care ne impresionează cel mai tare și face ruptura dintre cele două lumi a celor fericiți și a celor care sunt pe ultimul drum. O întâlnire dramatică între Auschwitz și o petrecere la doi pași de lagăr”

Lavinia Petrea: Nimic pentru Bradley Cooper...

Irina Margareta Nistor: „Da, nu eram o fană, ca să spun drept, dar mi-aș fi dorit foarte tare să ia, pentru că într-adevăr ar fi meritat. Da, asta este, n-a luat nici așa cum m-așteptam. Nu a luat actrița Gladstone, s-a oprit doar la Stone din glad, așa la masă. Deci Gleda a plecat ceva mai puțin fericită acasă, Lillian Stone, care era din filmul lui Scorsese, că m-am gândit că ceva, ceva totuși o să ia. Nu m-am gândit chiar că n-o să-i dea nimic, dar se întâmplă, dar oricum, știți cum e, să zicem, întotdeauna important e să fii nominalizat, iar la party știm bine.... A plecat cu o melodie câștigată și cred că foarte multă simpatie din partea publicului, știi asta. Cred că au contat enorm inclusiv melodia pe care a interpretat, asta cu Ken, care a fost așa un aranjament ca pe vremuri, cu o coregrafie colosală, cu pălării, cu dans cu mult roz, totul început din sală, ca să o vedem bine pe Margot Robbie, care știm bine că nu a fost nominalizată, așa încât cred că a fost o idee foarte bună în weekend să ne cucerească până la capăt și să ne pare rău că n-a plecat chiar el personal cu o statuetă. Și poate că cel mai spectaculos personaj din toți cei de acolo a fost câinele, Câinele din „Anatomia”, da, care avea și papion, adică era îmbrăcat cât se poate de elegant, așa cum se duce de obicei la Cannes, că nu poți să urci pe trepte dacă ești bărbat și nu ai papion. Câinele care iese din „Anatomia unei prăbușiri” și care a luat și Pan-dogul la Cannes, adică a fost cel mai drăguț câine din toate filmele, că erau foarte multe filme cu câine anul ăsta așa încât a fost la loc de cinste.”

Mihai Dedu: Puteți spune că a fost îmbrăcat regulamentar și cățelul? Spuneți-mi, dna. Nistor, inspirată alegerea lui Nolan cu Cillian Murphy în rol principal?

Irina Margareta Nistor: „Eu zic că da, pentru că are stranietatea necesară pentru așa ceva, iar pentru Cillian a fost cum bine spuneau și ei, nici măcar el n-a citit scenariul, a acceptat din start, adică doar ideea că ar juca la Nolan. În plus că e o echipă foarte puternică acolo. Nolan lucrează întotdeauna cu nevasta lui, pe care o are de ani și ani de zile, cu care, cum zic eu, a coprodus și patru copii și împreună funcționează perfect, și cred că este o echipă care să meargă mai departe. Și pe urmă știi cum e, e un irlandez, vine ziua Irlandei, nu, trebuia să fie...”

Mihai Dedu: Credeți că a influențat și treaba asta?

Irina Margareta Nistor: „Nu, glumesc, e doar în mintea mea!”

Mihai Dedu: Da, la 28 de ani de la debut, merită un Oscar, nu?

Irina Margareta Nistor: „Da, categoric, pentru că e un personaj pe care îl ajută foarte mult privirea. Are o privire stranie, ca de sticlă, dacă vrei, dar cred că ajută în situația dată, și de altfel în toate rolurile pe care le-a făcut până acum, multe dintre ele au fost roluri negative. Tocmai pe asta vizau, pe când acum au încercat să-l facă un personaj înduioșător. Și asta este marele merit a lui Nolan, ce am văzut acolo. Dar mă rog, există un director de casting și cum spuneau și ei în sfârșit, după nu știu câți ani, o să existe din nou un Oscar pentru directorii de casting, dar încă nu l-au dat, asta influențat de cei de la Bafta, care au de mult așa ceva.”

Lavinia Petrea: Și despre Robert Downey jr. , e la primul Oscar din carieră, nu?

Irina Margareta Nistor: „Pentru el, momentul care cred că-l merita. Meritat din plin, chiar dacă e o ușoară, cum zic eu, trișerie, pentru că în „Oppenheimer” amândoi au roluri principale, și Cillian și Robert Downey jr. Dar așa mi-am dorit în primul moment. Cred că m-au auzit, a auzit până peste Ocean să-i dea, să-l nominalizeze la rol secundar, ca să poată să ia amândoi, pentru că filmul n-ar fi funcționat fără ei doi. Adică ei sunt stâlpii acolo, chiar dacă sunt alți actori care îi înconjoară, și actrițe. Dar ei sunt acolo punctul de sprijin total.”

Mihai Dedu: Vi se pare stufoasă distribuția, 52 de actori, dacă nu mă înșel?

Irina Margareta Nistor: „Da, cred că oricum este un e un film la scară mare. Mă gândesc, de exemplu, la decor, la costume, la tot ce s-a strecurat acolo ca să iasă o alchimie perfectă pentru un Oscar cu șapte statuete”.

