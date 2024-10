ÎPS Teodosie, despre zilele de post: Nu vă luaţi după medic în cele sufleteşti. Medicul nu are pregătire duhovnicească

Arhiepiscopul Tomisului a transmis unei persoane care l-a întrebat dacă poate cere dezlegare de la duhovnic să mănânce frupt în zi de post, deoarece suferă de o boală neurologică şi a primit recomandare să mănânce foarte bine, să nu se ia după medic în cele sufleteşti deoarece acesta nu are pregătire duhovnicească, scrie news.ro.

Înaltul Prelat a precizat că un duhovnic nu poate încălca rânduielile, iar mâncarea de dulce nu o va face mai sănătoasă pentru că are toxine.

“Nu vă luaţi după medic în cele sufleteşti. Medicul în general îndeamnă să mănânci consistent, că nu are o pregătire duhovnicească. Dacă vi se pare jertfa mică doar cu postul acum cereţi o dezlegare exagerat de mare. Nici vorbă. Nu mâncarea de dulce vă face sănătoasă, ceea ce vă îngreunează. Are toxine şi vă face mai rău. Ţineţi rânduiala. Nu cereţi dezlegare că nu are voie duhovnicul să calce rânduielile. Astea sunt rânduieli comune tuturor creştinilor şi mai multă rugăciune, mai multă credinţă în Dumnezeu şi va fi mai bine”, a afirmat ÎPS Teodosie.

