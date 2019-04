Ion Iliescu ar putea fi operat luni seară. Ce au descoperit medicii la analize

Inquam Photos/ Octav Ganea

Sunt momente delicate pentru fostul preşedinte Ion Iliescu. Acesta a fost internat după ce luni dimineaţă a acuzat dureri în piept, şi a ajuns la spital.

Apropiaţii săi povestesc că ar fi fost răcit, iar în ultima vreme s-a plâns că nu se simte bine. În prezent, Ion Iliescu este la ''Institutul Inimii” din Capitală - sub observaţia medicilor. Acolo se afla şi corespondentul Pro TV, Liliana Curea, care spune, citând surse medicale, că fostul preşedinte va fi operat luni seară. Nu ar fi o intervenţie complicată, fiind vorba, se pare, de o pericardită sau de insuficienţă cardiacă.

Ion Iliescu a fost transferat la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu de la spitalul Elias, unde s-a prezentat dimineaţă pentru controlul de rutină.

Motivul pentru care medicii au decis internarea lui Ion Iliescu

"În cursul dimineţii a fost consultat de o echipă de cardiologi”, spune purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias. „Prezenta o dispnee, adică o respiraţie mai îngreunată, şi s-a considerat mai prudent pentru siguranţa pacientului să fie transferat cu ambulanţa la Institutul C. C. Iliescu. Nu s-a pus problema unei intervenţii chirurgicale în spitalul Elias şi evoluţia ulterioară a dânsului depinde de ce diagnostic vor pune cei din C. C. Iliescu''

Acum Ion Iliescu este internat în secţia de terapie intensivă şi ar putea fi supus unei noi intervenţii chirugicale.

Din 1994, când i-a fost extirpata vezica biliară, Iliescu a mers tot mai des prin spitale. În mai 2005, în urma unui puseu de tensiune pe fondul unei hipertensiuni mai vechi şi a unei cardiopatii ischemice i-au fost montate 5 stenturi la spitalul Fundeni.

Doi ani mai târziu a fost supus unei alte inteventii la inimă, de această dată la Paris. A mers acolo pentru un control de rutină, iar medicii au descoperit că una dintre arterele care îi alimenteza inima era blocată.

I-au implantat al 6-lea stent, pentru dilatarea mecanică a vaselor de sânge. Apoi Ion Iliescu a făcut şi zona zoster - o boală virală care se instalează pe fond de stres şi sistem imunitar slăbit mai ales după vârsta de 50 de ani.

Ion Iliescu s-a remarcat după Revoluţia din decembrie 1989, când în urma intervenţiilor sale la postul public de televiziune şi la sediul Comitetului central avea să devină una din vocile principale ale revoluţionarilor. Atunci, Iliescu a pus bazele frontului salvării naţionale, o entitate care a preluat treptat puterea şi s-a transformat în partid politic, iar în timp a devenit Partidul Social Democrat.

O perioadă controversată este cea în care fostul preşedinte ar fi cerut sprijinul minerilor pentru a reprima protestele anti-guvernamentale. Totuşi, Iliescu a câştigat primele alegeri aşa-zis libere din 1992 şi avea să revină în fruntea ţării din 2000 până în 2004.

Getty

Dosarele în care este anchetat în prezent Ion Iliescu

În prezent, Iliescu este trimis în judecată în dosarul Mineriadei pentru crime împotriva umanităţii. Săptămâna viitoare ar trebui să afle dacă procesul va începe sau dosarul se va întoarce la Parchetul Militar, aşa cum a cerut avocatul său.

Aceiaşi procurori militari îl anchetează şi în dosarul Revoluţiei pentru aceleaşi acuzaţii, însă cel puţin deocamdată nu este clar când şi dacă Ion Iliescu va mai fi trimis în judecată. Dosarul încearcă să facă lumină după 30 de ani mai ales că atunci 709 oameni au fost împuşcaţi mortal iar alţi 1800 au fost răniţi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!