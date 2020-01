Vulpe prinsă pe un bulevard din Bucureşti. "Mami, avem un căţel nou"

Intervenție mai puțin obișnuită, joi seară, în Capitală.

O vulpe care traversa un bulevard intens circulat din sectorul 3 a fost salvată de o asociație pentru protecția animalelor, după ce a fost lovită de un autoturism.

Șoferul mașinii și-a continuat drumul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Alți oameni, cu inima, s-au oprit la fața locului și au sunat la poliție.

Specialiștii sunt de părere că vulpea a venit dintr-un mediu sălbatic cu vegetație densă, aflat în apropiere, cum ar fi Delta Văcărești.

În primele imagini surprinse de martori se vede vulpea, imediat după ce a fost lovită pe bulevardul Nicolae Grigorescu din sectorul 3, de un șofer care s-a făcut mai apoi nevăzut. Bietul animal abia se târăște din calea altor mașini și se refugiază pe trotuar. Doi soți care mergeau cu mașina către casă și au văzut întreagă scenă s-au oprit.

Femeie: „Mie mi-a fost milă. Am zis să ne întoarcem, să vedem ce se întâmplă. Poliția comunitară pe care am sunat-o și ne-a zis că ne sună înapoi în trei minute nu a mai sunat. Mi se părea normal să vină să protejeze zona cumva. Protecția animalelor am avut un număr de fix, unde a sunat un fax, după am primit un număr de mobil. Mi s-a zis că vor veni în 20 de min și să așteptăm."

Bărbat: „Nu poți să o lași așa în mijlocul drumului. Poate e turbată, are microbi. Mâine se trezește omul într-o curte, copilul se duce să îl mângâie, -"mami, avem un căţel nou'”

După câteva zeci de minute de așteptări, în care vulpea rănită s-a adăpostit în frunzărișul de pe marginea drumului, la fața locului au venit salvatorii.

Speriată, vulpea a fugit și s-a ascuns într-o curte plină de fiare vechi. Într-un final, membrii unei asociații pentru protecția animalelor au găsit-o și au tranchilizat-o.

Florentina Istrate, medic veterinar: „O vom transporta pentru o radiografie și să vedem care sunt consecințele accidentului rutier. Dacă va fi cazul, vom interveni chirurgical. Nu cred că va mai putea fi redată în libertate."

Tudor Ionescu, consilier general în Primăria Capitalei: „Am văzut un pic în imagini gestionarea acestui animal. Mi se pare că n-au fost foarte bine respectate măsurile de siguranță, atât pentru animal cât și pentru om. A fost luată așa cu o eșarfă imporvizată. Scopul oricărui animal este să fie returnat în natură."

Bărbat: „Este o zonă în care era foarte mult spațiu verde și grădini și în care s-a construit foarte mult și evident că le-am periclitat habitatul natural.”

Dacă vedeți pe stradă un animal în pericol, este recomandat să sunați la 112 sau la numărul de telefon pus la dispoziție de ASPA, 021 9844.

