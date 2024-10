Instructorul care a căzut din parapantă terminase cursul anul acesta. „Era un băiat foarte calculat și foarte atent”

În ciuda șocului suferit, tânăra care îl însoţea a reușit să aterizeze în siguranță, ajutată și de cei de la sol. Cazul este anchetat de procurorii. Deocamdată, nu este clar în ce condiții s-a produs accidentul.

Bărbatul de 47 de ani a decolat de la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri din zona Bunloc, în vecinătatea Brașovului. Urma să zboare în tandem cu o turistă.

Au apucat să parcurgă aproape doi kilometri, când ceva s-a întâmplat cu echipamentul instructorului. Din cauze necunoscute deocamdată, bărbatul s-a desprins de parapantă și s-a prăbușit pe o stradă din localitatea Săcele.

Martor: „Unde e contorul ăsta de gaz de pe dreapta, următoarea. Am auzit o bubuitură puternică și când am ieșit, era un om trântit jos. În prima fază am crezut că a fost lovit de mașină. Avea casca pe cap.”

În tot acest timp, tânăra care zbura cu instructorul a rămas prinsă de parapantă.

Cristi Tutunea, responsabil operațiuni de zbor: „Este un lucru greu de explicat și este extraordinar că a reușit să vină jos. Ea s-a descurcat singură până s-a apropiat de sol, și după ce s-a apropiat au ghidat-o cei care erau la fața locului. Au strigat să vireze stânga, dreapta, au ajutat-o să se încadreze în terenul ăsta, să aterizeze în siguranță.”

Bărbatul care s-a prăpădit ar fi terminat cursul de zbor în tandem anul trecut, iar pe cel de instructor anul acesta. Nimeni nu își explică deocamdată ce s-a întâmplat, dacă a avut o problemă echipamentul sau dacă, dintr-o eroare, bărbatul nu s-a asigurat corespunzător.

Cristi Tutunea, responsabil operațiuni de zbor: „Era un băiat foarte calculat și foarte atent la detalii, de aia nu mi-a venit să cred că a avut vreo problemă.”

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov.

reporter: Dan Dascălu

