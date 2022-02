Instalația de lumini „Mi-e dor de tine”, aprinsă de Ziua Îndrăgostiților și în Washington. Gestul, făcut pentru români

Pro TV

După Londra și Chicago, instalația de lumini "Mi-e dor de tine" a fost aprinsă de Ziua Îndrăgostiților în capitala Statelor Unite ale Americii.

Semnul luminos este dedicat românilor plecați de acasă și transmite un mesaj de regăsire și reîntâlnire cu cei dragi.

Peste drum de Pentagon și la 2 km de Casa Albă, acest mesaj în limba română le alină românilor dorul de casă. Unii dintre ei s-au grăbit să vadă deja semnul, alții ard de nerăbdare să își facă o poză pe care să o trimită celor apropiați de acasă.

Daniela Kammrath, Fondator Asociația Romanian at Heart: „Am avut un nod în gât și mi-au dat puțin lacrimile. E emoția pe care o simți când ești într-un oraș în care nu se vorbește limba română. Ți-aduci aminte de toate lucrurile de care ți-e dor”.

Pandelica Dacu: „Este mai mult decât un semn. Sunt cuvinte venite din inimă, pe care noi le folosim aproape în fiecare zi. Mi-aduce aminte de țară”.

În aceea zonă din Washington DC locuiesc zeci de mii de români. Mulți lucrează în instituții publice, în sistemele educațional şi sanitar sau au propriile afaceri. Ambasada României a sprijinit inițiativa de a duce instalația acolo și îţi propune să o mute şi în alte comunități românești din țara nord-americană.

Dan-Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii: „Acest mesaj aprins este mai mult decât o instalație luminoasă, pentru că el conectează comunități, creează legături simbolice între românii aflați la mare depărtare de casă. Ne-am bucurat că ambasada a putut contribui la această inițiativă”.

Proiectul aparține Asociației Daisler

Instalația face parte dintr-un proiect al Asociației Daisler care și-a propus să unească familii prin lumină și să apropie sufletele din România cu cele din diaspora, oricât de departe s-ar afla. "Mi-e dor de tine" a fost expusă la Londra în noiembrie 2019 și Chicago în 2021, unde a bucurat mii de oameni plecați din țară.

Andi Daiszler, director Lights On Romania: „Ne bucurăm că am putut inaugura de Ziua Îndrăgostiților instalația de lumină Mi-e dor de tine în Washington, DC, în capitala SUA. Îmi place să cred că e ca și cum am înfipt un drapel al României aici, pentru că am creat o oază unde noi românii să ne simțim bine”.

Instalația "Mi-e dor de tine" va putea fi vizitată până în 31 martie. Iar semnul-răspuns "Și mie" se va aprinde în țară de Dragobete, pe 24 februarie.