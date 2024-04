Inspirație la înălțime: Femeile care au ales să devină piloți devin un exemplu pentru alte tinere

Mai puțin de 5 la sută dintre piloții din întreaga lume sunt femei. Cele care și-au urmat visul spun că au trecut peste multe obstacole, dar că a meritat fiecare efort.



De asemenea, devin un exemplu pentru alte tinere care vor să urmeze o carieră ... la propriu „la înălțime”.

De anul trecut, Bianca pilotează un elicopter militar și este cantonată la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Este una dintre puținele femei-pilot din aviația militară de la noi.



Bianca, pilot de elicopter: „Am zburat o dată când eram mică, la un aerodrom din zonă, cu un avion ușor, și când m-am dat jos le-am spus părinților mei că eu o să mă fac pilot. A rămas cumva înrădăcinată ideea aia că doar bărbații pot și de aia foarte multe se tem să încerce, dar nu cred că este cazul.”

Pasionată de tehnologie și mereu în căutarea provocărilor, Mădălina a mers la un test de zbor acum câțiva ani. Au trecut deja 2 ani de la prima ei călătorie printre nori, la manşa unui avion cu pasageri.



Mădălina Grozav, Pilot Comercial: ”La început întrebau pasagerii dacă doamna, adică eu, asist pilotul când mă vedeau. Mă simt mai încrezătoare decât la început, fiecare zbor îmi place din ce în ce mai mult, este o meserie extraordinară care îmi aduce foarte multe satisfacții”.

Liliana și Teodora au descoperit și ele frumusețea zborului, chiar dacă au avut multe obstacole de depășit.

Liliana Gearap, copilot: "Avionul nu știe dacă are la manșă o femeie sau un bărbat, avionul știe că are la manșă un pilot și atunci am încercat de fiecare dată când mi s-au adus critici să iau asta ca pe ceva constructiv”.



Teodora Grama, pilot: "Cred că ține mai mult de presiunea pe care o pun eu pe mine. Tocmai din teamă asta de a nu dezamăgi breasla și pe celelalte femei pilot”.

Potrivit Organizației Aviației Civile Internațional, există puțin peste 16 mii de femei-pilot în întreaga lume, adică sub 5 la sută din totalul piloților de linie - asta în contextul în care piața aeriană se confruntă cu penurie de piloți comerciali. În ultimul timp însă, tot mai multe femei au prins curaj.

Alexandra Huzuneanu, președintele Romanian Airport Services: "Cred că este mai mult o mentalitate care poate fi schimbată odată cu educarea. Foarte timpurie a copiilor și în special a fetelor că aceste activități tehnice nu sunt doar pentru bărbați".

O alta provocare - pentru ambele sexe de această dată - o reprezintă costurile. Un curs de pilot comercial costa peste 40 de mii de euro.

