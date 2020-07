Înmatricularea mașinilor, un coșmar. Locul din România unde angajații nu mai fac față solicitărilor

În timp ce, la nivel înalt, se iau noi măsuri de prevenție, la scară mică, pe plan local, mai ales, autoritățile par depășite de unele situații.

În Bistrița-Năsăud, de exemplu, se face coadă la Serviciul de Înmatriculări încă de dinaintea începerii programului. Online, nu mai sunt locuri decât peste o lună. Angajații nu fac față solicitărilor.

Chiar și cu programare la altă oră oamenii vin cu noaptea-n cap în fața clădirii. Zeci de persoane se pun la coadă, zi de zi.

Jandarm: La ce oră aveți programare la numere provizorii?

Solicitant: Eu sunt fără programare.

Jandarm: Nu stați, fără programare nu se ia. Doar cu programare. O să vă chem în ordinea în care aveți programare.

Acest tânăr a bătut 50 de kilometri, în zori. Nu a prins loc online, dar a sperat că va păcăli vigilența jandarmilor.

Reporter: Ce v-a spus gardianul?

Solicitant: Că nu mă ia fară programare, că la noi nu există așa țară dobitoacă.

Reporter: Nu ați știut că trebuie programare?

Solicitant: Am știut că trebuie, dar au mai luat și fără programare.

Reporter: Cât durează înamtriculatul?

Solicitant: Foarte mult, la RAR am fost în 3 august, iar la numere definitive în 24 august.

Solicitant: Am făcut programare la sfârșitul lui mai și în 7 iulie mi-a venit rândul de am înmatriculat-o.

Jandarm: Programarea dumneavoastră este pe 21 august, asta e luna ce vine. Luna ce vine, nu astăzi, actele sunt în regulă. Ați înțeles? Actele sunt bune doar că programarea e luna viitoare.

Reporter: Ce v-a spus?

Bătrân: Că sunt programat în 21 a opta, deci nu astăzi sunt programat în 29 a șaptea. Nu am fost dumirit, nu am fost în clar, de aia am venit.

Solicitant: E un termen aiurea, ține oamenii, eu am programare la RAR în data de 10 (n.r. august) și eu nu pot scoate numerele roșii ca să pot să duc mașina.

Angajații Serviciului sunt sufocați de fluxul de cereri. Totodată, vor să evite îmbulzeala și aglomerația la ghișee.

Claudiu Prodan, comisar șef Serviciu Înmatriculări Bistrița-Năsăud: Pentru a asigura o distanțare între persoane, am decis ca toate activitățile pe care le execută serviciul nostru, să fie programate exclusiv online astfel încât să nu creem aglomerări la intrarea în sediul prefecturii. Într-adevăr, au crescut perioadele de așteptare.

În absența unei platforme online impecabile, care să și poată procesa documente pentru a scurta din așteptare, așteptarea ajunge chiar și la o lună pentru a înmatricula mașina sau să îți schimbi permisul de conducere, în Bistrița-Năsăud.