Infern în Capitală. Mărturiile locatarilor din blocul în care s-a produs o explozie puternică: "Am crezut că e cutremur"

Alimentarea cu gaze a imobilului va fi reluată peste trei zile. În acest timp, primăria verifică dacă structura de rezistență a clădirii a fost afectată.

Explozia s-a produs in jurul orei 14:00, într-un bloc cu 10 etaje situat pe soseaua Berceni din sectorul 4 al Capitalei. Oamenii care locuiau acolo povestesc că zgomotul deflagrației s-a auzit până la blocurile vecine. Speriați, au ieșit repede în stradă.

Vecină: "Am crezut că e cutremur. Când am ieșit la geam au strigat băieții de la spital: «E explozie în bloc!». Când am ieșit, la etajul trei au sărit geamurile, ușa, a căzut balconul!".

Vecină: "Eu stau în blocul din spate și am crezut că s-a întâmplat în bloc la noi" .

Pompieri și medici au sosit în scurt timp la fața locului.

Sublocotenent Ștefan Obrejan, pompier al ISU București -Ilfov: "Majoritatea persoanelor au avut o ușoară panică și frică. La vederea noastră s-au calmat. Colegii mei au făcut un sector în spatele blocului unde au fost evacuați și au fost în siguranță".

Reporter: "Câte persoane ați evacuat?".

Sublocotenent Ștefan Obrejan, pompier al ISU București -Ilfov: "Noi am ajutat la evacuarea a 40 de persoane și alte 10 au ieșit singure, înainte să venim noi".

În apartamentul în care s-a produs deflagrația au găsit o femeie în vârstă de 62 de ani. Ea a fost intubată și transportată de urgență la spital, cu arsuri la nivelul feței.

Vecină: "Nu știu cât e de grav, pe scaun au luat-o, dusă la UPU, la Bagdasar".

Reporter: "Locuia singură? Ce știți?".

Vecină: "Nu! Ea stă cu fata, cu ginerele, cu băiețelul, dar ceilalți erau plecați la țară".

La fața locului au venit și mai mulți angajați ai companiei de distribuție a gazelor. Aceștia au oprit alimentarea și au verificat instalațiile alături de pompieri. Muncitorii susțin că, în unele apartamente, detectoarele de gaze ar fi fost scoase din priză.

Verificările au durat mai bine de două ore, timp în care cei 50 de locatari evacuați au așteptat în parcarea blocului. Primăria Sectorului 4 face o expertiză să vadă dacă structura de rezistența a blocului a fost sau nu afectată.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 31-07-2023 13:56