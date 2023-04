Încep emoțiile la Gala Premiilor GOPO. Juriul format din 11 specialiști va înmâna 25 de premii

Cele mai importante producții, ale cinematografiei românești din acest an, sunt premiate, în cadrul Galei Premiilor GOPO.

La ora 20:00 începe propriu zis Gala. Este un an foarte interesant pentru că este un an cu recorduri de producții doar la categoria lung metraje au fost 37 de filme. Juriul format din 11 specialiști are de unde să aleagă în această seară.

Atmosfera s-a încălzit foarte mult. Sunt 900 de invitați și câteva zeci dintre ei au emoții în mod special pentru că sunt 25 de statuiete cu omulețul GOPO care speră să le primească pentru că au fost cei mai buni actori, cei mai buni regizori, etc.

Gala are prezentatori în premieră anul acesta, pe actorul Marius Manole și pe Lia Bugnar.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 25-04-2023 19:59