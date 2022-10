Incendiul de la Arhiepiscopia Tomisului ar fi pornit de la o lumânare. Teodosie: „Nu mi-am întrerupt slujba”

O lumânare lăsată nesupravegheată a pus pe jar pompierii din Constanța, iar pe oamenii de rând i-a făcut să ceară îndurare. Sub ochii lor, flăcări uriașe au mistuit mansarda Palatului Arhiepiscopal.

Preoții și călugării care locuiau acolo au scăpat la limită. Zeci de militari au fost antrenați într-o misiune care a durat aproape 4 ore. Pagubele sunt de ordinul milioanelor de euro.

Flăcările care păreau că ating cerul au distrus mansarda clădirii, iar fumul negru și gros a învăluit întreaga zonă.

Alarma a fost dată la ora 21 și 52 de minute. În palatul Arhiepiscopal erau la acel moment mai mulți preoți și călugări care locuiau în chiliile de la ultimul nivel. În vecinatate, arhiepiscopul Tomisului oficia o slujbă.

Teodosie, arhiepiscopul Tomisului: „Eram în catedrală, nu mi-am întrerupt slujba, am făcut acatistele, moliftele și ne-am rugat ca să se limiteze focul și iată s-a oprit focul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că cele materiale se pot recupera. Dacă cineva ar fi fost rănit sau ar fi murit atunci ar fi fost mare durere și tristețe”.

Măicuță: „Am rămas cu lumânări, Înaltul ne-a îndemnat pe toți să rămânem să ne rugăm, am rămas și ne-am rugat, pompierii si-au făcut datoria”.

Urmările focului sunt devastatoare

Un prim raport al polițiștilor arată că incendiul a fost localizat la aproape două ore de la momentul în care a izbucnit. A ars toată mansarda palatului arhiepiscopal pe o suprafață de 800 de metri pătrați. Bucăți mari din acoperiș s-au prăbușit. La fel și turnul clădirii. Reprezentanții arhiepiscopiei spun că pagubele sunt uriașe. Pe de altă parte anchetatorii strâng probe de la fața locului. Mansarda este cercetată centimetru cu centimetru de către criminaliști.

Între timp, pompierii au descoperit că focul ar fi izbucnit de la o lumânare lăsată nesupravegheată.

Mansarda care a ars a fost construită după anii 2000. Pentru ca Palatul Arhiepiscopal este o clădire de patrimoniu nu are nevoie de autorizație de securitate la incendiu. In plus, imobilul era asigurat.

Dată publicare: 16-10-2022 18:23