Incendiu violent la un depozit de mobilă în Timiș: ”Erau flăcările cât blocul”. ”Ardeam toți!”

Flăcări uriașe amenințau casele din jur. Cuprinși de panică, localnicii au cerut ajutor. Pompierii au reușit să stingă vâlvătaia înainte să se întâmple o tragedie.

Incendiul a izbucnit puțin după miezul nopții, când oamenii au fost treziți de zgomote puternice. Alarmați, au sunat imediat la 112.

Bărbat: ”Noi am sunat, a pocnit, a bubuit”.

”Bărbat: Soția m-a anunțat că a auzit câteva pocnituri de afară. M-am uitat aici, am văzut că ardea deja depozitul din vecini. Am sunat la 112, în câteva minute a luat foc.

Rep: Erau flăcările mari?

Bărbat: Păi, cam cât blocul. Chiar am crezut că ia foc și locuința noastră”.

Femeie: ”Am doi copii mici în casă. Am crezut că o să luăm foc, sincer. Oricum stăm aici, pentru că ne e frică că a sărit vreo scânteie. Au explodat, au vopsele înăuntru, au materiale de mobilă, au mașini vechi lăsate aicia”.

”Se extindea, ardeam toți”

Bărbat: ”Tot mai tare s-o extins flacăra. M-am speriat că am casa aici. Se extindea, ardeam toți”.

Pompierii au intervenit de urgență cu 10 autospeciale. Dar pentru că flăcările se reaprindeau, în ciuda ploii de afară, și incendiul risca să se extindă, misiunea a fost dificilă.

Alin Guzu, adjunct șef centru operațional ISU Timiș: ”Este vorba despre o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați la acest depozit”.

Trei mașini au fost afectate de căldură puternică emanata de incendiu. Una, se afla în curte, iară alte două au fost parcate la câțiva metri distanță, pe marginea drumului.

După ce au lichidat incendiul, pompierii au început verificările, pentru a afla de la ce a pornit.

