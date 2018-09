Incendiu violent în Centrul Vechi din Timişoara. Bănuiala localnicilor din zonă

Pro TV

A fost panică vineri seară în Centrul Vechi din Timişoara, unde a izbucnit un incendiu violent.

Vâlvătaia a cuprins acoperişul unei case cu mai multe apartamente şi a existat pericolul să se extindă şi la vecinătăţi. Oamenii spun că focul ar fi fost pus intenţionat de câţiva locatari din imobil care urmau să fie evacuaţi.

Flăcările uriaşe au pus stăpânire pe o casă cu mai multe apartamente aflată în zona Traian din Timişoara, iar fumul degajat a fost vizibil de la câţiva kilometri depărtare.

Când au simţit miros de fum, locatarii au ieşit din imobil şi au dat alarma. La faţa locului au ajuns de urgenţă patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, iar pompierii s-au luptat mai bine de două ore cu flăcările.

Locatar: "Eram în casă şi am auzit o groază de gălăgie şi am ieşit repede, aveam maşina aici parcată. Când noi am ieşit din casă erau flăcări mari, noi locuim aici şi de aia ne-am speriat."

Pentru că a existat pericolul ca flăcările să se extindă pompierii au evacuat o casă din apropiere.

Elena Meghera ISU Timiș: ”Au fost evacuaţi din locuinţa învecinată o familie, doi minori şi o femeie, nu sunt victime, a fost doar o doamnă care a fost lovită de o grindă. S-a intervenit cu 6 autospeciale de stingere cu apă şi spumă o auto-scară mecanică, 25 de pompieri.”

Oamenii bănuiesc că cei care locuiau cu chirie au pus focul intenţionat pentru că urmau să fie evacuați.

Locatar: ”Este ordin de evacuare emis de primăria Timişoara, de serviciul executări judecătoreşti, în 14 zile trebuia să părăsească imobilul şi astăzi în curte am auzit discuţii că ei nu pleacă până nu dau foc la imobil.”

O anchetă a poliţiei va stabili cauza exactă a incendiului.

