Incendiu la o biserică dintr-o comună din Buzău. Altarul a fost distrus de flăcări

Necaz mare într-o comună din judetul Buzau, după ce un incendiu a distrus altarul bisericii vechi de aproape două secole.

Cu doar cateva ore înainte să se întâmple nenorocirea, o echipă de la ISU venită în control i-a atras atenția preotului că instalația electrică este veche și trebuie schimbată. Incendiul a pornit de la un conductor defect, au stabilit pompierii.

Focul a pornit din altar, iar alarma a fost dată chiar de preotul care locuieşte în casa parohială din curtea lăcaşului. Până să vină pompierii, a reuşit să salveze câteva dintre obiectele sfinte.

Paul Bârsan, preot: „Am deschis sfântul altar şi a ieşit un fum negru, altceva nu ştiu, nu am avut candela aprinsă, nu am avut nimic în priză. Chiar azi dimineaţă au venit cei de la ISU şi m-au avertizat că trebuie schimbată instalaţia electrică, că era foarte veche”.

Preoteasa: „Părintele s-a uitat din casă spre biserică şi a văzut că era foc. Am venit repede în biserică, am anunţat pompierii. Era atât de mult fum, încât am încercat să intrăm pe partea cealaltă a bisericii, dar nu se putea intra”.

Citește și Incendiu în Neamț. O gospodărie a fost mistuită de flăcări

Pompierii au venit cu cinci autospeciale: patru cu apă și una pentru intervenții la înălțime. Cărţi religioase, obiecte de cult şi icoanele de pe pereți au fost distruse.

Localnic: „A rămas acoperişul, dar înăuntru, picturi şi tot ce e, praf făcut tot”.

Vasile Prahoveanu, ISU Buzău: „Pompierii au constatat că incendiul se manifestă cu violenţă, cu degajări mari de fum la nivelul altarului. După stingerea incendiului au stabilit şi cauza probabilă de incendiu. Cel mai probabil, acesta a fost generat de un conductor electric defect”.

Vestea că le-a ars biserica i-a întristat pe localnici. Oamenii se gândesc cum ar putea strânge bani pentru a reface altarul.