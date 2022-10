Incendiu într-o locuință din Iași. Două persoane au murit

Un vecin a observat flăcările şi a chemat ajutoare, la 112. Mama şi fratele uneia dintre victime au fost salvaţi în ultima clipă de pompieri.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, după ce un vecin care se întorcea acasă de la muncă a observat flăcările şi a chemat ajutoare.

„Am ajuns acasă şi am văzut o flacără foarte mare în interiorul casei vecinilor şi atunci am sunat la 112. Apoi au început să pocnească geamurile. Am țipat la ei" a povestit el.

În casă locuiau patru persoane: o bătrână de 84 de ani împreună cu cei doi fii ai săi, de aproximativ 50 de ani, şi un bărbat care stătea acolo în gazdă. La scurt timp echipajele de pompieri au ajuns la locul indicat de tânăr, cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor calificat şi o ambulanţă.

Doar mama şi unul dintre fii au putut fi scoşi în viaţă de pompieri din flăcările mistuitoare şi transportaţi la spital.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iaşi: „La ajungerea forţelor de intervenţie la locul evenimentului, incendiul se manifesta generalizat. În incendiu au fost găsite două victime decedate."

Vecinii au ieşit alarmaţi din case. Cunoaşteau familia, şi îi ajutau adesea cu mâncare sau bani, pentru că erau oameni necăjiţi.

„Văi nu mai pot, când am auzit că au murit. El muncea, muncea în tot cartierul, mâine trebuia să vină îmi facă treabă. Un om extraordinar. Îmi pare rău, îmi pare rău sincer” a spus o vecină.

Bătrân: „Suntem vecini, e o comunitate totuși. Suntem oameni. Erau şi așa vai de capul lor.”

Incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui coş de fum amplasat în apropierea unor materiale combustibile.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 25-10-2022 07:40