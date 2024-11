Incendiu devastator într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Un grajd și mai multe anexe au fost mistuite de flăcări

Misiunea pompierilor a fost dificilă, mai ales că în zonă nu erau surse de apă. Incendiul a izbucnit puțin după ora 22:00, la această gospodărie din localitatea Pinticu, în județul Bistrița-Năsăud.

Proprietarii se pregăteau de culcare în momentul în care au auzit un zgomot puternic venind dinspre grajd.

Lucreția Dedean, proprietară: „Am auzit așa bubuitură, am sărit repede, am luat lanterna și am văzut flăcările. Pe când am ajuns era plină curtea de băieți, scoteau căruțele, calul din grajd.”

Vecinii au sărit imediat în ajutor și au sunat la 112. Focul cuprinsese deja mai multe anexe, dar și acoperișul casei aflate în construcție.

Vecină: „Mă uitam la televizor și numai am auzit bum bum și când am dat să ies am văzut focul. Era foc că a ars și la vecinul anexele, grajdul.”

Vecin: „Era cuprins tot până în spate de flăcări // porcul nu a mai apucat să îl scoată, pagubă destul de mare // nu au putut să facă nimic.”

Afectate de flăcări au fost și anexele din vecinătate, lipite între ele.

Propietară anexe arse: „A ars o corlă (magazie), grajd, șură și buic, toate au fost din lemn // Nu știam ce pocnește așa.”

Misiunea salvatorilor a fost dificilă, mai ales din cauza lipsei de apă din zonă.

Cristina Răcilă, purt. cuv. ISU Bistrița-Năsăud:

„În primă fază mașinile au fost alimentate de la fântânile din vecinătăți, ca ulterior să fie alimentate de la cel mai apropiat hidrant care se afla la patru kilometri.”

Incendiul a fost stins după 6 ore. Nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt uriașe.

Vâlvătaia ar fi izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecțiuni la instalația electrică.

