Incendiu de proporții în Maramureș. O cabană a fost mistuită de flăcări

Incendiu de proporții, luni seară, în județul Maramureș. O cabană dezafectată de lângă Baia Mare a fost mistuită de flăcări uriașe.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă toată construcția a fost înghițită de vâlvătaia puternică în momentul în care au ajuns pompierii.

Încă nu se știe de la ce a pornit focul, însă localnicii spun că oamenii străzii se adăposteau acolo, și mai aprindeau focul să se încălzească.

Cabana se află la doar 3-4 kilometri de centrul oraşului Baia Mare.

Localnicii au văzut flăcările uriașe care au cuprins clădirea nelocuită și au sunat la 112 după ajutor. Întregul acoperiș, aproximativ 500 de metri pătrați, a fost mistuit de vâlvătaia puternică. Oamenii au încercat să stingă chiar ei focul, însă flăcările s-au extins cu repeziciune.

Localnic: "Tot vin copii și în vară i-am alungat și probabil acum au făcut foc. Când am venit să dau de mâncare la cai am vazut foc în pod și de la ziuă s-a extins și am sunat la 112, deja ieșea focul pe acoperiș afară".

După câteva ore pompierii au reușit să stingă flăcările, însă cabana dezafectată a fost distrusă aproape în întregime.

Oana Alexa-Gonczi purtător de cuvânt ISU Maramureș: "Detașamentul de pompieri Baia Mare intervine cu 4 echipaje de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei clădiri dezafectate. În momentul sosirii la locul intervenției incendiul se manifesta generalizat, nu era pericol de extindere, iar in acest moment este izolat și se lucrează pentru lichidare".

Încă nu a fost stabilită cauza exacta a izbucnirii incendiului, însă localnicii spun că au mai văzut oameni ai străzii care și-au căutat adăpost acolo, și care mai aprindeau focul să se încălzească.

Localnic: "Nu avea cum așa de repede să ia foc. 100% de la ziuă a rămas. Probabil le-a fost frig și au făcut foc și a luat foc acoperișul".

Încă nu a fost stabilită valoarea pagubelor. Pompierii și polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a declanşat incendiul.