În țară continuă maratonul de vaccinare. "Acesta este singurul remediu ca să creăm zidul împotriva virusului"

În București și în alte mari orașe din țară continuă, în acest sfârșit de săptămână, maratonul de vaccinare. Centrele au fost însă mai liniștite, spre deosebire de weekend-urile trecute.

În paralel, a început și maratonul informării pe pagina de Facebook RO Vaccinare. Zeci de medici din toate specializările răspund oricăror întrebări pe această temă.

Plini de energie, doi soți trecuți de 80 de ani au venit la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor pentru a treia doză.

Bătrâni: "Avem încredere. Să fim sănătoși. În fond, dacă te vaccinezi, îl protejezi și pe ăla de pe lângă tine și pe ăia de acasă."

Femeie: "Nu am simțit nevoia să mă vaccinez. Acum am decis pentru sănătatea mea. Copiii mei s-au vaccinat."

Bătrân: "Nepoata, da, care vrea să se facă doctoriță. Lumea nu vrea să înțeleagă că acesta este singurul remediu ca să creăm zidul împotriva virusului."

Sunt însă și oameni care se vaccinează pentru a scăpa de restricții.

Bărbat: "Fără vaccin nu mai pot să merg să iau și eu cina cu iubita, e deja nasol."

Radu Udroiu, cardiolog intervenționist: "Sunt frecvent întrebat de pacienți: "Dar eu am un stent, să mă vaccinez?" DA! Pacientul cardiac, cu atât mai mult trebuie să se vaccineze, să se protejeze, să nu facă o infecție severă.”

Dacă săptămânile trecute vedeam cozi la centrele mari, acum atmosfera a fost mai liniștită. La Romexpo, unde se administrează serul Johnson&Johnson, am găsit doar asistenții medicali și paznicii.

În Capitală sunt opt centre de vaccinare, deschise de la opt dimineața, până seara târziu, dar și un centru non-stop, în sectorul trei.

Și în marile orașe din țară continuă în acest weekend maratonul vaccinării. În Argeș, de exemplu, oamenii vin să se imunizeze.

Bărbat: "Chiar săptămânile trecute am pierdut un prieten. Eu am avut Covid la începutul perioadei. Am depășit cu bine, a trecut și termenul, ne vaccinăm."

Daniela Ghilencea, medic primar medicină de familie: "Vaccinul nu are cum să reprezinte un pericol, l-am așteptat cu toții în speranța că ne va vindeca, ne va ajuta, ne va proteja. Nu reprezintă niciun pericol."

În celebra localitate Ciugud din Alba, astăzi, maratonul s-a desfășurat pe muzică populară.

Localnică: "Dacă toată lumea s-ar vaccina, clar că am putea să ne întâlnim mult mai des și fără prea multe probleme de sănătate."

Pe pagina de Facebook Ro-Vaccinare se desfășoară maratonul informării, unde medicii specialiști răspund oricăror întrebări pe această temă.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare: "Vaccinurile nu sunt perfecte, cum nici tratamentele nu sunt perfecte, cum nici metodele de diagnostic nu sunt perfecte, dar sunt cele mai bune arme pe care noi le avem astăzi la îndemână și cu care putem să limităm consecințele acestei pandemii."

În România, puțin peste 40 la sută din populație s-a vaccinat anticovid, adică 6 milioane și jumătate de români sunt vaccinați cu schemă completă.

Suntem însă la coada clasamentului european în ceea ce privește imunizarea. Țări precum Franța, Germania sau Italia se apropie de pragul de 90% din populație vaccinată.