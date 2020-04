În Suceava, focarul bolii, aparatele de testare stau nefolosite. „Nici nu am ştiut că există”

Noi măsuri și restricții, au fost impuse, la Suceava. Conducerea militară a Spitalului Județean, luptă pentru a aduce unitatea sanitară, pe linia de plutire și a restricționat accesul publicului.

Din păcate, problemele cauzate de fosta administrație locală, sunt greu de rezolvat. Mai multe aparate pentru testarea de coronavirus stau nefolosite, deoarece responsabilii încă așteaptă aprobări și autorizații.

Conducerea militară încearcă să instruiască tot personalul din secţiile spitalului judeţean din Suceava. Angajaţii trebuie să înţeleagă circuitele epidemiologice şi măsurile de securitate.

Ionel Oprea, secretar de stat: „Astăzi am început să lucrăm legal şi îi dăm drumul la treaba cu şedinţa de consiliu medical, cu alocalea personalului. Am dat dispoziție să fie supravegheaţi toţi. Vom pune avertizori de discipilină în acest sens care vor urmări diversele activităţi şi fluxuri şi ne vor sesiza. Am institutit registru de flux. Vom consemna toate incidentele şi accidentele de securitate pe care ni le vor raporta.”

Spitalul încă funcţionează cu nici 20% din personal. Zeci de medici şi asistente aşteaptă acum rezultatul testelor pentru a se întoarce la muncă. Principala problemă rămâne testarea pentru Covid-19. În Suceava există un singur aparat în funcţiune care analizează probele în condiţiile în care în oraş mai sunt 4 aparate primite din donaţii. Unul zace nefolosit la Direcţia Sanitar Veterinară.

Reporter: În momentul ăsta aveţi un singur PCR în funcţiune în Suceava.

Manuela Trifan, director DSP Suceava: Exact, în fucțiune.

Reporter: Care face cam câte teste pe zi?

Manuela Trifan: O sută.

Reporter: De ce nu s a reuşit să se intaleze până acum. Înţeleg de la veterinar că e de mai multă vreme.

Manuela Trifan: Da, dar trebuie şi ăsta testat, amplasat. Cer ciruite, cer avize, iar toată problema de la PCR de la DSV e demarată de două zile. Era luat.

Reporter: Ei îl aveau?

Manuela Trifan: Nici nu am ştiut că există.

Testele făcute în Suceava sunt analizate în Iaşi şi Cluj Napoca şi durează zile bune până vin rezultatele. În spitalul din Câmpulung Moldovenesc au fost infectate aproape 70 de cadre medicale pentru că testele nu au fost făcute la timp. Spitalul s-a închis. Aceeaşi situaţie este şi la Fălticeni, unde 57 de cadre sunt infectate. Şi acolo o bună parte din spital a fost închisă.

Personalul medical reclamă proastă organizare şi faptul că multă vreme managerii de spital, cu o inconştientă criminală, nu au raportat boala. Este încă o dovadă despre cum funcţionează sistemul nostru medical. Din păcate, preţul plătit se numără în morţi şi multă suferită. În Fălticeni, de exemplu sunt cadre medicale care în suferinţa aşteaptă rezultatele testelor de o săptămână şi jumătate.

Manuela Trifan, direcor DSP Suceava: „Li se comunică prin telefon rezultatul. Să aştepte. Prin SMS.”

Asistentă: „Conducerea a încercat să ascundă. Nu au spus de la bun început pe faţa câte cazuri au. Toată lumea se teme să vorbească. Eu ştiu sigur că o să fiu dată afară că acolo e o încrengătură de hoţi. Nu interesează pe nimeni. Eu sunt legumă. Nu pot sta în sus. Nu mă întreabă nimeni nimic. Şi vreau să îmi dea un tratament. Să îmi cumpăr. Nu îmi spune nimeni nimic.”

Reporter: Cum de s-a ajuns în situaţia asta?

Vlad Morariu, manager spital Fălticeni: Testatul a fost extrem de dificil în judeţul nostru. Nu au fost teste la Direcţia de Sănătate publică pe cât ar fi trebuit.”

Conducerea militară a spitalului din Suceava a hotărât astăzi să limiteze accesul publicului în unitatea sanitară, iar prefectura a decis că persoanele care nu au nasul şi gura acoperite nu vor fi primite în mijloacele de transport în comun.