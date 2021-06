În Mărginimea Sibiului a început tunsul oilor. Turiștii care trec pe acolo pot deprinde acest meşteşug

În Mărginimea Sibiului a început tunsul oilor. Lâna este spălată și transformată în gheme, trecute apoi prin mâinile bunicilor care le transformă în adevărate minunății tricotate și țesute.



Vremea ploioasă a amânat acest moment, însă cine a ajuns la muzeul în aer liber din Dumbravă Sibiului, a putut să vadă acest meșteșug vechi, și chiar să dea o mână de ajutor.

Ciobanii nu se sfiiesc de munca grea, mai ales că nu toate oile sunt dornice să fie tunse. Dar cu răbdare şi cu foarfecele ascuţite chiar şi turiştii pot deprinde acest meşteşug.

Turişti: „Eu am prins-o, ea a tuns-o, aşteptăm la sfârşit renumerația. Am avut acasă la părinţi şi am mai tuns, am mai încercat. Nu e nici greu dar nici nu e uşor să o tunzi toată".

Nea Marin este cioban din Rășinari, şi în fiecare primăvară tunde oile. Lâna nu prea mai are căutare acum, dar în satul lui încă se mai păstrează această tradiţie.

Marin Vasiloiu cioban din Răşinari: „Nu se mai prea vrea. Tineretul cu calculatoarele. Şi astea. Nu ne mai plac oile. Cu oile trebuie să stai zi şi noapte cu ele, plouă, ninge, trebuie să stai cu ele mai ales cu foarfeca, nu mai ştie oricare".

Lana proaspăt tunsă ajuge la spălat, iar mai apoi se zvântă la soare. Odată uscată şi făcută caiere, acestea sunt toarse pe îndelete. Curioşii au putut încerca şi această indeletinicire, care cere multă răbdare.

Turistă: „Îmi amintesc foarte mult de bunicile mele. Nu am tors, nu-mi amitesc să fi tors eu, dar ele cu siguranţă, la ele am văzut şi am fost la şezători”.

Turist: „Să vezi cum se făceau lucrurile astea acum sute de ani, mi se pare foarte, foarte interesant. Am încercat să ţes şi cred că doamna care făcea acest lucru, a râs un pic de mine. Pare uşor dar când trebuie să faci ceva se schimbă povestea. Categoric”.

Cosmin Călinescu purtător de cuvânt Muzeul Astra: „Totul este interactiv, ne bazăm pe vizitatorii noştri care au răspuns prezent. Au putut să vadă cum se spală lâna tunsă de pe oi şi cum se tunde lâna de pe oi”.

Lana transformată în haine are proprietăţi aparte: absoarbe umezeala, fibrele nu se electrizează, iar în sezonul rece pastează cel mai bine temperatura corpului. Muzeul în aer liber din Sibiu va găzdui tot sezonul astfel de ateliere, dedicate vieţii satului de altădată.