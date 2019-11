Impact frontal în Buzău. 5 oameni au fost răniți, după ce o mașină a ajuns pe contrasens

Accident grav duminică seară, pe Drumul European E 85, la ieşire din Buzău.

Cinci persoane, printre care două femei însărcinate, au ajuns la spital după ce un autoturism condus de o femeie de 49 de ani a intrat pe sensul opus şi a lovit cu putere o altă maşină care circulă regulamentar.

În urma impactului frontal, vehiculul care intrase în depăşire a luat foc.

Femeia în vârstă de 49 de ani, din Bucureşti, era singură în maşină şi mergea pe drumul european e 85. La un moment dat, a intrat pe contrasens şi a izbit cu putere un alt autoturism care circulă regulamentar. În urma impactului puternic, autovehiculul condus de femeie a fost cuprins de flăcări.

La locul accidentului au ajuns în scurt timp şi salvatorii.

Plt. adj. Cătălin Neagu, ISU Buzău: "Am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea incendiului la un autoturism şi descarcerarea a două persoane. La faţa locului, persoanele s-au autoevacuat, am stins incendiul şi am deconectat bateriile”.

În total au fost rănite cinci persoane. Şoferiţa care a provocat accidentul, dar şi cele patru persoane care se aflau în maşină care circulă regulamentar - şoferul în vârstă de 30 de ani şi trei femei, dintre care două însărcinate.

Cosmin Rădulescu, Poliţia Rutieră Buzău: "Acestea au fost transportate la Spitalul Judeţean Buzău în vederea acordării îngrijirilor medicale".

În timpul nopţii însă, una dintre femeile însărcinate, în vârstă de 24 de ani, a fost transferată în Capitală, la spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.