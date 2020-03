Impact devastator între două TIR-uri în Buzău. Unul dintre șoferi nu a putut fi salvat

Impact devastator miercuri noapte între două TIR-uri în judeţul Buzău.

Şoferul unuia dintre vehicule a murit, iar celălalt a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Totul s-a întâmplat după ce unul dintre TIR-uri a intrat pe sensul opus şi a lovit autocamionul care mergea regulamentar.

TIR-ul încărcat cu fructe şi legume se deplasa spre Bacău. În dreptul localității Oreavu, şoferul, un bărbat de 52 de ani, a pierdut controlul volanului şi a pătruns pe sensul opus. Aici s-a ciocnit de un alt TIR încărcat cu cherestea care se îndrepta spre Bucureşti. În urma impactului violent, autotrenul cu cherestea s-a răsturnat, materialul lemnos s-a împrăştiat pe şosea, iar cabina a lovit un stâlp de electricitate. Celălalt TIR s-a oprit în gardul unei locuinţe, iar încărcătura s-a împrăştiat toată pe şosea. Localnicii au dat imediat alarma.

Martor: "O bubuitură atâta tot, am ieşit afară, omul din camionul ăsta era în picioare în camion, s-a dat jos, adică l-am dat jos din maşină, a venit salvarea, l-a luat şi l-a dus la spital".

Martor: "Am auzit odată o bubuială aşa, am ieşit afară şi am văzut TIR-urile astea aici, una într-o parte, una răsturnată aici în partea asta. A rupt un stâlp pe partea dreaptă, un stâlp aici în partea astălaltă în stânga".

Adrian Roșioru, Poliţia rutieră Buzău: "Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat faptul că evenimentul rutier s-a produs pe fondul pătrunderii pe sensul opus de mers de către conducătorul autotrenului care se deplasa din direcţia Bucureşti către Vrancea".

Din nefericire, şoferul de 49 de ani din tirul cu cherestea nu a supravieţuit în urma impactului. Celălalt conducător auto a fost transportat la spital

Mihai Cristea, ISU Buzău: "Au fost întreprinse măsuri pentru asigurarea zonei de intervenţie împotriva scurgerilor de lichide combustibile. Una dintre victime a fost descarcerată şi transportată la spital".

Din cauza accidentului, Drumul european 85 a fost blocat mai bine de trei ore iar traficul s-a desfăşurat pe o rută alternativă.