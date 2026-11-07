Clinicile și laboratoarele private vor fi obligate să afișeze plafonul de decontare a analizelor medicale, astfel încât pacienții să știe dacă trebuie să plătească. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi reguli.

Schimbare pentru românii care își fac analize medicale. Clinicile private vor fi obligate să afișeze plafonul de decontare