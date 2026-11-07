Scenele sunt considerate o raritate, având în vedere comportamentul extrem de retras al acestei specii protejate.
Cei doi pui se bucură lipsiți de griji printre frunze, sub privirea atentă a mamei lor.
Ulterior, micile feline o urmează în adâncul pădurii.
Pisica sălbatică este un animal solitar, extrem de discret și cu activitate predominant nocturnă, fiind văzută foarte rar în mediul său natural.
Prezența puilor și comportamentul lor relaxat indică un habitat sănătos și sigur, specific zonelor strict protejate, spun specialiștii.