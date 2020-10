Imagini îngrijorătoare cu Donald Trump, după externare. Medici: Încă respiră cu dificultate

Preşedintele american Donald Trump a revenit luni seară la Casa Albă, după ce timp de trei zile a fost tratat de Covid-19 la Walter Reed Medical Center.

Momentul de luni seară de la Casa Albă, din Balconul Truman, a fost unul pregătit atent, la câteva ore după ce Trump a sugerat pe Twitter că va fi externat şi că boala nu este o ameninţare serioasă.

La puţin timp după ora locală 18.30, el a părăsit spitalul, purtând un costum şi cravată, dar şi o mască. El a salutat cu pumnul ridicat, în semn de reuşită, şi a refuzat să răspundă întrebărilor presei.

La Casa Albă, a urcat scara exterioară şi a pozat în faţa unor steaguri montate la balcon, unde imediat şi-a scos masca. El a rămas fără mască şi în timp ce a fost salutat de angajaţi de la Casa Albă, care purtau măşti, şi a filmat două clipuri pe care le-a publicat apoi online, potrivit News.ro.

Însă imaginile arată că Trump respiră cu dificultate, potrivit medicului Ilan Scwartz, expert în boli pulmonare și asistent universitar la Universitatea Alberta.

Notice the weird grimace ???? & shape of his mouth? “Pursed lip breathing” is a coping mechanism that truncates expiration & increases airflow resistance at the end of a breath (+ end-expiratory pressure=PEEP) which helps keep the airways & airsacs open pic.twitter.com/D2osX4Qsvs