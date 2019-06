Imagini greu de privit, surprinse într-un bar din Dâmboviţa. Ce a păţit un tânăr de 22 de ani

Imagini extrem de violente au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui bar dintr-o localitate din Dâmbovița.

Un tânăr de 22 de ani, a fost bătut cu sălbăticie de un altul, de numai 17 ani.

Agresorul l-a atacat pe la spate şi l-a lovit cu pumnii şi picioarele până și-a pierdut conştientă. Cu greu, scandalagiul a fost scos din local și dat pe mâna poliției.

Scenele de groază s-au petrecut într-un bar din Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânărul de 22 de ani, se afla lângă un aparat şi îşi verifica un bilet la pariurile sportive. Agresorul a venit în grabă prin spatele lui şi a început să-l lovească puternic, până când acesta s-a prăbuşit la pământ.

IONUŢ TUDOR, victima: "Am intrat în bar, aveam de verificat un bilet şi am fost atacat de un individ, doi, trei, nu ştiu exact, am fost lovit, am dat cu capul de ciment, eram inconştient, nu ştiam ce se întâmplă, în continuare am fost lovit".

Martorii au sunat îngroziţi la 112, iar ranitul a fost dus la spital. Din fericire, a ajuns la timp, iar medicii au reuşit să îl stabilizeze.

Familia ranitului a primit şocată vestea despre scandalul din bar.

VALENTIN TUDOR, fratele victimei: "Într-o stare foarte rea, nu ştia să mai vorbească, foarte rău. S-a aflat la noi pe stradă că l-a omorât, aşa s-a aflat iniţial".

Pe de altă parte, rudele suspectului privesc cu alţi ochi întreaga situaţie.

TANŢA CONSTANTIN, mama agresorului: "Ce vreţi, domne, aşa sunt copiii. Ăla, 17 ani, ăla 16 ani, sunt copii!"

Poliţiştii i-au audiat pe toţi cei implicaţi în scandal. Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente. Dacă va fi găsit vinovat, acesta risca o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.