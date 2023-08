Cine se afla în autoturismul distrus de un buștean căzut dintr-un TIR, în Brașov. Imagini din interiorul mașinii

Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit, însă șoferul a ajuns la spital din cauza șocului suferit. Bușteanul s-a desprins de pe remorcă, după ce TIR-ul a lovit un limitator de înălțime și un pod. Șoferul camionului este acum cercetat penal.

Imaginile înregistrate imediat după teribila întâmplare îți dau fiori.

FACEBOOK/ COSMIN ȘONTICA

Facebook/Diaspora Europeană Oficial: ”Uitați cum a intrat, până aproape de jumătatea mașinii”.

În autoturism se aflau două cupluri de tineri. Una dintre perechi locuiește în Austria și venise la prieteni, în vacanță. Băieții stăteau pe locurile din față, iar fetele în spatele lor. Bușteanul putea să-i ucidă, dar a trecut milimetric printre ei.

Șoferului i s-a făcut rău după accident și a fost dus la spital. Un activist al grupului civic Diaspora Europeană, care a publicat imaginile, susține că transportul de lemne încălca normele legale și a cerut verificarea tonajului tirului.

Facebook/Diaspora Europeană Oficial: ”Camion cu remorcă și cu macara în mijloc. Pe spate are 20 mc și pe față are 18, e o suspiciune că au lemne în plus, plus că au sută la sută peste tonaj, enorm”.

Poliția a tratat cazul cu lejeritate

Activistul susține că polițiștii au tratat cazul, inițial, cu lejeritate. Abia după ce oamenii s-au sezizat, s-au mișcat și agenții.

Facebook/Diaspora Europeană Oficial:

”- S-au luat măsurători pentru gabarit. Nu este nevoie să se cheme ISCTR-ul.

- Nu este nevoie?

- Nu e accident cu victimă.

- E accident. Cu victimă, pentru că o victimă e la spital”.

Polițiștii au cerut șoferului de camion să rămână la locul accidentului, până la finalizarea cercetărilor. La sosirea echipei Pro TV, bărbatul a refuzat să vorbească despre cele întâmplate.

”Puteți opri? Nu vreți să vorbiți? Nu vreți să ne spuneți ce s-a întâmplat? Aseară, patru oameni au fost în pericol de moarte. Nu vreți să ne spuneți ce s-a întâmplat?”.

Șoferul autoturismului a primit îngrijiri la spital, apoi a plecat acasă. Pățania s-a încheiat la 4 dimineața, dar cercetările au continuat pe tot parcursul zilei de marți. Bărbații printre care a trecut bușteanul au fost chemați la audieri.

